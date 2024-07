Petro tiene la función de bajar las tarifas

Petro cumplió dos años en el poder ¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución?

Por: JOSE ARLEX ARIAS ARIAS |

julio 19, 2024

No existe peor cobardía que tratar de evadir la responsabilidad repartiendo culpas entre otras personas ajenas a ella. Ese tipo de actuación es propia de personas irresponsables e incapaces de asumir sus funciones y sus propias responsabilidades, pero además también es sinónimo de la persona mentirosa y manipuladora.

El presidente Gustavo Petro lanzó una ofensiva en contra de los alcaldes municipales de la Costa Caribe, responsabilizándolos de ser los culpables de que las tarifas de energía eléctrica no hayan sido reducidas. El pronunciamiento lo hizo en Sabanalarga, municipio del Atlántico, el pasado 5 del actual mes. Según el presidente Petro: “Está esta granja (solar) que pertenece a Isagen, que ha puesto fondos de riesgo y espera, obviamente, una retribución económica.

Eso mismo lo puede hacer cualquier hogar en cualquier pueblo del Caribe. Lo puede hacer cualquier finquero, de cualquier tamaño. Lo pueden hacer los alcaldes. Ya no 100. Pero 10 le podrían resolver las tarifas casi que conduciéndolas a cero de los usuarios de la energía eléctrica de su municipio. Se los propuse hace unos seis meses. Y no han llegado. ¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución? Es simple”, los acusó el jefe de Estado.

El presidente Petro preguntó: “¿Nos da miedo bajar las tarifas eléctricas? A mí no, yo sé los intereses, si es que se ganan 3, 4 billones de pesos casa año...” Y luego explica la excusa para no bajar las tarifas: “Se atraviesa alguna decisión judicial o política para defender intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica que están ordeñando a la sociedad”. Ordeño consentido por el Gobierno de Petro, que es quien tiene la función asignada por la propia Constitución y delegada en la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–, a quienes Petro no ha nombrado en 23 meses como presidente, por lo cual los órganos de control deberían haber actuado.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales –Asocapitales– y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos le exigieron respeto, explicando por separado que según la Ley 143 de 1994, las tarifas de energía en Colombia están reguladas y corresponde esta función a la CREG, que define las metodologías para su cobro, aclarando que los mandatarios locales no hacen parte de dicha comisión, la cual está conformada por el Gobierno Nacional y expertos comisionados designados por el presidente de la República, o sea por Petro, quienes actualmente no han sido nombrados en su totalidad para que puedan sesionar.

«Debemos resaltar el esfuerzo que han hecho los mandatarios locales, incluyendo en sus planes de desarrollo proyectos que le apuestan a la transición energética y a la implementación de energías renovables», señaló la Asociación; «desafortunadamente, falta articulación con el Gobierno nacional para materializar estos proyectos rápidamente», concluyó. «En Colombia, quien define la política tarifaria de servicios públicos es el presidente de la República», dijo La Liga. Y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, le contestó: «Presidente, no traslade responsabilidades a quienes no corresponde».

El presidente Petro va a cumplir dos años en el poder que tanto ambiciona, y la Costa Caribe es su conejillo de Indias y damnificada. ¡Con amigos así, para qué enemigos!