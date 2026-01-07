- El descomunal fracaso de un edificio levantado en uno de los mejores y más valiosos puntos de Bogotá

El Pedregal prometía ser la super obra pero la constructora Aldea Proyectos fallo y enfrenta un nuevo lío legal: una compensación del IDU por $ 100 mil millones

La empresa que deberá responder por la compensación de $100.863.473.190 al IDU es Aldea Proyectos. El representante legal de la compañía y gerente se llama Nelson Julián Bonilla Nieto. El mismo ejecutivo que solicitó el ingreso de la compañía Aldea en la Ley 1116 de 2006, también llamada ley de insolvencia empresarial o de quiebras, en 2024.

La constructora Aldea, en teoría, debería acabar la construcción del proyecto del Pedregal durante el año 2032, donde están las edificaciones ubicadas en la calle 100 con séptima en Bogotá. Sin embargo, con la última resolución del IDU, director vigente Orlando Molano, no parece factible la fecha de entrega. Para el IDU el negocio Aldea S.A.S debe girar más de 100 mil millones para compensar el costo de los estudios de la Estación de Transmilenio en la Calle 100-8 y andenes Calle 100; no obstante, Aldea puede interponer un recurso de reposición si considera invalido o injustificado hacer el giro al IDU.

El proyecto el Pedregal con la nueva compensación podría complicarse más. En caso del IDU no recibir el dinero ni Aldea utilizar los recursos legales como la reposición no se podría avanzar en la construcción del Pedregal. Un proyecto donde la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) dejó alrededor de 14 lotes avaluados en medio billón de pesos. Entidad, junto con miles de militares retirados, perjudicada si nunca se inaugura el Pedregal.

No solo la Cremil tiene interés en un buen fin del Pedregal, también la alcaldía de Bogotá busca la materialización de los compromisos de Aldea, que es la construcción de un puente y otros, pero para el Distrito lo más importante es el tema del puente. Por la zona se piensa construir el denominado Corredor Verde por la séptima, donde habría estaciones de Transmilenio, paraderos del Sitp entre otros, El Pedregal se relaciona con el Corredor Verde por la necesidad de levantar un puente. Con la conexión se uniría Transmilenio con el Corredor Verde hacia el norte. Es una construcción clave.

Mientras Aldea responde, la fecha de entrega de los edificios del Pedregal aún sigue en duda por la reciente decisión del IDU colocando más interrogantes sobre la hora de la inauguración del Pedregal.

Vea también: Como se convirtió la alcaldía de Teusaquillo en un edificio abandonado que costó 22 mil millones

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.