Con USD 327 millones, Shakira se convierte en la latina con la gira más taquillera de la historia

Las primeras 64 fechas de su tour Las Mujeres Ya No Lloran han logrado vender más de 2,5 millones entradas a sus conciertos

Shakira se despidió de Bogotá con una sonrisa que reflejaba satisfacción y gratitud. Luego de su concierto del sábado 1 de noviembre, la artista recordó su encuentro con los capitalinos como “más que un concierto, un abrazo de alma”. Con esas palabras cerró su paso por el país, dejando no solo recuerdos imborrables entre sus seguidores, sino también un nuevo logro que marca su carrera: se ha convertido en la artista latina con la gira más taquillera de la historia.

El reconocimiento llegó de la mano de Billboard, que le otorgó el galardón Global Touring Icon Award. La entrega fue realizada por su tour mánager Marty Hom, quien ha trabajado con la barranquillera durante varios años. El momento se vivió en una ceremonia íntima tras bambalinas durante la preparación de su concierto en Cali. Rodeada de su equipo, Shakira sostuvo el trofeo con emoción visible. “Esto es increíble, quiero compartir esto con todos ustedes, chicos. Mis bailarinas, mi equipo, mi grupo, todo el que trabajó duro en este tour. Quiero agradecer a mi comunidad latina, mis fans, me hacen sentir como si mi carrera estuviera empezando en este punto de mi vida. Estoy emocionada”, expresó mientras recibía aplausos y abrazos.

Su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que comenzó en febrero de 2025, ha recaudado hasta ahora 327,4 millones de dólares con 2,5 millones de boletos vendidos. Estas cifras la consolidan como una de las artistas más exitosas del planeta y la más importante de la música latina en términos de venta de entradas. Solo Luis Miguel ha superado estos números en Suramérica, con una recaudación de 409,5 millones de dólares durante su gira 2023-2024, equivalente a aproximadamente 1,58 billones de pesos colombianos.

Además, Shakira rompió otro récord histórico en México al realizar doce conciertos consecutivos en el Foro Sol de la Ciudad de México, con un promedio de 65.000 asistentes por noche. En total, 780.000 personas presenciaron su espectáculo, un registro sin precedentes para una artista latina.

El impacto de la gira no solo se refleja en la economía personal de la cantante, cuya fortuna asciende a unos 300 millones de dólares, sino también en las ciudades que visita. En Bogotá, el Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico estimó que su concierto en el Centro Cultural Vive Claro generó un movimiento económico de 66.141 millones de pesos. De las 47.578 personas que asistieron, cerca del 30 % fueron turistas nacionales e internacionales, lo que incrementó la demanda hotelera, gastronómica y de transporte.

“Cada gran espectáculo que llega a Bogotá tiene un efecto en cadena sobre nuestra economía local: dinamiza el turismo, fortalece los servicios locales y genera empleo temporal. El concierto de Shakira confirma la capacidad de la ciudad para atraer eventos internacionales y convertirlos en oportunidades de desarrollo para los sectores productivos”, afirmó Pilar Torres Alvarado, subdirectora de Estudios Estratégicos.

Con este éxito, Shakira Isabel Mebarak Ripoll continúa su recorrido por Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, antes de cerrar en Estados Unidos. La artista que transformó el pop latino en un fenómeno global sigue demostrando que, más que una cantante, es una fuerza imparable de la música y del entretenimiento mundial.

