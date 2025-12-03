- Colmedica, las clínicas del Country y La Colina quedaron en manos brasileras

Fue de propiedad de médicos colombianos hasta hace casi 20 años cuando entró la chilena Banmédica y luego el gringo Richard Burke que se la vendió al Fondo Patria

Con más de 60 años de haber sido fundada, el 11 de noviembre de 1962, por un grupo de médicos liderados por el doctor Camilo Casas Santofimio la clínica del Country es una de las instituciones emblemáticas de Bogotá que en el 2013 fundó la clínica La Colina para prestar servicios en el noroccidente de Bogota.

Fue el propio médico Casas quien lideró en 1991 el grupo de pioneros de cirugía laparoscópica, que los llevó a recibir el Premio Nacional de Medicina en 1992. Casi al tiempo empezaban a darse los profundos cambios en la prestación de servicios de salud producto de la Ley 100 de 1993, empieza a gestarse Colmédica para ofrecer servicios de medicina prepagada.

Fue este producto el que primero interesó a capitales internacionales y el grupo chileno Banmédica se convierte en el socio mayoritario, cuatro años después cambia su nombre a Colmédica Medicina Preparada y es esta la puerta de entrada de administradores extranjeros de sistemas de salud. En el 2007 los mismos chilenos de Banmédica adquieren la Clínica del Country.

Con solo 12 años, la clínica La Colina es de las últimas instalaciones médicas levantas en el país

Pasó un más de una década cuando en 2018,los chilenos entraron a formar parte de la gigante estadunidense United Health Group, en cabeza de Richard Burke con plan de expansión en Suramérica quien no dudo en invertir y fortalecer su presencia en Bogotá hasta que en el 2024 tomó la decisión de vender sus grandes inversiones en el país.

La negociación toma un camino inesperado

Tomó un año de negociaciones hasta que éste se concretó. Banmédica, el grupo multinacional chileno que formaba parte del gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG), fue vendido al fondo brasileño Patria Investments. Esta transacción, valorada en cerca de USD 1.000 millones, marca la salida de Colombia del gigante estadounidense, considerado la mayor aseguradora de salud del mundo.

La operación en Colombia incluye activos significativos en el sector salud, como la Clínica del Country, la Clínica La Colina, Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud EPS, todos los cuales pasarán a ser controlados por el fondo brasileño.

Cuando el gringo empezó a aburrirse en Colombia

United health había llegado al país en 2018 con la compra del holding Banmédica, una operación estimada en USD 2.800 millones. Sin embargo, los resultados en Latinoamérica no cumplieron con las expectativas del conglomerado, generando pérdidas acumuladas cercanas a los USD 8.000 millones.

El norteamericano Richard Burke es un magnate del sector salud en el mundo que decidió desde el 2024 dejar el país

El mercado colombiano representó cerca del 13 % de los ingresos operativos generados por el grupo en la región, que superaron los USD 2.800 millones. Debido a esto, UnitedHealth Groupinició su retiro en 2023 con la venta de operaciones en Brasil, continuó con la venta de activos en Perú a principios de 2025, y finaliza ahora con su salida de Colombia y Chile.

La competencia estuvo fuerte y la urgencia jugó su papel

El conglomerado brasileño Patria logró cerrar la adquisición de Banmédica unido con Linzor Capital Partners, el fondo de capital privado más grande de Chile. La poderosa alianza logró imponerse sobre fuerte competidor, un consorcio liderado por el chileno León Vial que incluía a la colombiana Colpatria, entonces de propiedad de la familia Pacheco.

La agilidad en la adquisición por parte de Patria y Linzor fue clave, ya que el conglomerado norteamericano de Burke tenía la urgencia de cerrar la venta de sus operaciones en Chile y Colombia a un solo comprador antes de fin de año. Aunque las negociaciones fueron lideradas inicialmente por BTG Pactual,un banco de inversión brasileño que también asesoró a UnitedHealth Group cuando adquirió siete años atrás Banmédica, el acuerdo final se negoció en las oficinas de Patria Investments en Sao Paulo. Se prevé que Patria se quede con la operación en Colombia y Linzor con Banmédica en Chile.

Las inversiones de los brasileros de Patria en Colombia

Patria Investments ya tiene una presencia significativa en Colombia, con más de USD 6.500 millones invertidos en infraestructura, crédito y sector inmobiliario. Desde 2019, ha invertido en el sector salud y opera la red hospitalaria más grande del país a través de su subsidiaria Zentria, con más de 2.700 camas hospitalarias.

Zentria que es el nombre que Patria le dio a su negocio de salud en Colombia, inició con la compra de Evedisa una empresa distribuidora de medicamentos e insumos médicos, siguió con Avidanti, uno de los operadores hospitalarios más grandes el país, luego la IPS Bienestar con 65 sedes a nivel nacional, y Ronelly una distribuidora de alimentos.

También operan como gestor farmacéutico para las EPS Compensar, Sura y Comfenalco Valle. El enfoque de Zentria está en ciudades intermedias como Soacha, Chía, Villavicencio y Manizales. Con la adquisición de la operación colombiana de Banmédica, que incluye la Clínica del Country y La Colina, Patria Investments y Zentria entrarán con fuerza en Bogotá.

