Con una droguería en Cali arrancó JGB, la empresa que se hizo famosa con su tarrito rojo

Hoy en día, JGB es muy conocida en Colombia gracias a su amplio portafolio. Además de tener presencia en el país, también han logrado posicionar sus productos en otros países de Latinoamérica. Claro que para conseguir esto, pasaron años desde que arrancó todo. Quizás muchos no sepan cómo inició esta reconocida empresa colombiana, aunque lleva bastantes años. De hecho, se podría decir que es una de las empresas más antiguas que tiene el país, por lo que es de gran importancia. Es que la empresa ni siquiera arrancó con el fin de lograr lo que hoy ha conseguido. Así como inició la marca que le dio vida al famoso tarrito rojo.

La droguería en Cali con la que arrancó JGB

Para hablar del inicio de esta gran empresa, debemos remontarnos al siglo XIX. Así es, hace un muy buen tiempo. Pero en este caso nos vamos a remontar al año 1875, cuando el Doctor Enríque Garcés toma la decisión de crear su farmacia y droguería. Esta se estableció bajo el nombre Jorge Garcés B., un nombre que en el futuro cambiaría para convertirse en una tremenda empresa. La droguería arrancó en la ciudad de Cali, siendo un negocio convencional dedicado a este segmento. El negocio fue famoso, pues allí el médico, junto a su esposa, realizaban todo el despacho de productos farmaceúticos.

Así como inicio JGB, con una farmacia y drogería en Cali. Foto tomada de la página de JGB.

Pese a la pérdida del doctor Enrique, el negocio se siguió consolidando con el paso de los años. Ahora, las riendas de la droguería, estaban en manos de la esposa del médico y de su hijo, Jorge Garcés. Eran varios los productos de este popular negocio que ya estaban en los hogares de muchos colombianos. Sin embargo, era necesario seguir creciendo y se podría decir que ya el negocio se estaba quedando pequeño. Entonces, Garcés hijo, debe tomar una decisión que sin duda, cambió radicalmente la empresa JGB como se conocía en aquel entonces.

Primer laboratorio de JGB. Foto tomada de la página de JGB.

En 1925, inicia uno de los procesos más importantes de este negocio familiar, lo que años después le daría un mayor estatus. En aquel año, Jorge Garcés decide darle vida a los prestigiosos laboratorios JGB. Pero este cambio no vendría solo, pues ahora la marca se buscaba posicionar con el lanzamiento de algunos productos. Entre ellos podemos encontrar algunos como antisépticos, vendas de algodón, y uno de los productos más reconocidos de la empresa. Estamos hablando de su suplemento multivitamínico, Kola Granulada Tarrito Rojo. Así es, este producto está por cumplir 100 años en nuestro país.

Los siguientes años y la expansión de esta gran empresa colombiana

Hoy en día, JGB es una empresa que ofrece un catálogo muy completo de productos en diferentes segmentos. Claro que para poder llegar a este punto, han tenido que pasar bastantes años. Aunque claro, la empresa se fortaleció bastante y muchos de sus productos iniciales se posicionaron muy bien en el mercado. Fue para el año 1990 donde toman una decisión que cambiaría el mercado. JGB ingresa ahora en el segmento del cuidado oral con su línea Fluocardent. Esta marca, se consolidó muy bien en el país y de hecho tienen una participación muy importante en el mercado colombiano.

Pero este no sería el único mercado al que JGB se sumaría con el paso de los años. Fue así como en el año 2005 sale al mercado la línea YES, con blanqueadores y desmanchadores. Pero poco después, en el 2007 también surge Natura JGB, una línea pensada en el cuidado de la familia. Lo demás es historia, respecto a esta reconocida empresa colombiana, aunque han seguido sumándose a otros segmentos, como ocurrió en el año 2019. Sin duda, una empresa en constante cambio y crecimiento, orgullo caleño y colombiano. Pero esto no es todo, pues su éxito ha sido tal que incluso, sus productos han llegado al exterior.

Hoy en día, JGB, tiene presencia en algunos países como Guatemala, Chile, Estados Unidos y Bolivia. Además, en Colombia, es muy normal ver sus productos en grandes almacenes de cadena. Es así, como una droguería, terminó constituyéndose como una de las empresas más importantes de Colombia. Seguramente, aún queden muchas sorpresas por conocer y es probable que se sigan expandiendo a otros países de América.

