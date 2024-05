Todas las hamburguesas que se le antojen por $44 mil en Bogotá; hay varias opciones

.Publicidad.

Los all you can eat o todo lo que pueda comer, se han convertido en un formato muy popular. Varios restaurantes lo implementan y la verdad es un formato que gusta mucho entre las personas. Aunque a algunos les puede más el ojo que la barriga, sigue siendo un plan bacano entre amigos o porque no, para una pareja. Bueno, si usted es amante de las hamburguesas, en Bogotá tendrá un lugar en el cual podrá disfrutar de todas las hamburguesas que pueda. Aunque claro, con un tiempo limitado, para que tampoco exagere con la comilona. El lugar se llama LALITOS BURGER.

LALITOS BURGER, el lugar donde se podrá comer todas las hamburguesas que pueda por $44 mil

Quién no ha soñado con comerse varias hamburguesas a un precio excelente. Bueno, este sueño lo ha cumplido LALITOS BURGER, un restaurante ubicado en Bogotá, en la Calle 100 #67-46. Este restaurante cuenta con una opción all you can eat de hamburguesas, aunque la verdad por su valor, vale la pena. Según compartió el creador de contenido Estiwar G, por tan solo 44 mil pesos, usted podrá disfrutar de muchas hamburguesas y todas artesanales. Claro, no es un lugar que ofrece cualquier producto, sino uno de calidad con el que usted y su barriga, quedarán contentos.

Ahora bien, debe tener presente que esto tiene un tiempo limitado y como no. Sin embargo, sigue siendo un buen tiempo para que disfrute de este delicioso plato de comida rápida. Tendrá dos horas para probar diferentes hamburguesas que la verdad, tienen una pinta deliciosa. Ahora bien, si usted no quiere llenarse de este delicioso manjar, podrá irse por las opciones individuales. Hay hamburguesas desde los $16 mil, por lo que LALITOS BURGER, es una excelente opción para comer mucho y bien o probar de a poquito.

Foto tomada de Lalitos Burger

