- Los chilenos dueños de Terpel entran de lleno al negocio del combustible para aviones en Colombia

La familia Angelini, dueña de la tercera empresa por ingresos enColombia, pasa ahora de operar combustible en aeropuertos a ser con Nexa jugador pleno en aviación

Los chilenos de Terpel le apuestan al negocio aéreo y han creado Nexa Aviation, una sociedad constituida en Bogotá y controlada por la Organización Terpel que intentará ir más allá de la tradicional distribución de combustibles para participar en el negocio aéreo colombiano, que está en plena transformación.

Detrás de esta movida está Empresas Copec, propietaria de Terpel desde hace más de una década. El holding, controlado por la familia Angelini y liderado por Roberto Angelini, ha construido uno de los conglomerados energéticos más importantes de Sudamérica y tiene el ojo puesto en la aviación, que se encuentra en plena ebulición con la recuperación del tráfico aéreo, la presión por combustibles más limpios y la necesidad de modernizar la infraestructura aeroportuaria.

En Colombia, donde el transporte aéreo es fundamental por la compleja geografía del país, el crecimiento de la industria ha abierto oportunidades para nuevos jugadores especializados en servicios aeroportuarios y abastecimiento. El negocio está abierto a operaciones vinculadas con abastecimiento de combustible, logística aeroportuaria, servicios técnicos, infraestructura y nuevas soluciones de movilidad aérea.

Terpel es jugador de peso. Se consolidó como la tercera empresa más grande de Colombia en el ranking de Supersociedades 2025 con ingresos superiores a los $24,7 billones y utilidades que superaron los $530.000 millones. Su presencia en más de 2.000 estaciones de servicio y el control de cerca del 40 % del mercado de combustibles le han dado una posición dominante en la movilidad terrestre.

Ahora, con Nexa Aviation, busca fortalecer también su presencia en los cielos de la mano de Óscar Bravo, presidente de la Organización Terpel en Colombia, Panamá, República Dominicana, Perú y Ecuador.

Cuando Copec adquirió Terpel

La adquisición de Terpel por parte de Copec entre 2010 y 2012 fue uno de los movimientos empresariales más relevantes del sector energético. Desde entonces, la compañía chilena convirtió a Terpel en su plataforma de expansión en el continente, algo que también está en línea con la constitución de Nexa.

Terpel ya tenía experiencia en combustibles para aviación mediante operaciones en distintos aeropuertos colombianos, y la creación de una compañía independiente sugiere la ampliación de ese negocio. La nueva empresa nace bajo la figura de una sociedad por acciones simplificada con sede en la capital del país, decisión que aprobó la junta directiva el pasado 19 de febrero de 2026. Ahora Terpel adelantará el correspondiente registro de la situación de control ante las autoridades mercantiles.

La apuesta también coincide con un momento en el que las empresas energéticas buscan diversificarse frente a la transición energética. Terpel ha venido expandiéndose hacia la movilidad eléctrica, las soluciones empresariales y nuevos servicios de conveniencia. La aviación representa ahora otra frontera de crecimiento en un contexto donde los combustibles sostenibles para aviación (SAF) y las soluciones logísticas de nueva generación ganarán protagonismo en los próximos años.

Aunque todavía existen muchas preguntas sobre el alcance real de Nexa Aviation, el anuncio deja ver que Terpel Colombia puede ser el punto de partida de una apuesta que combina músculo financiero, experiencia logística y respaldo internacional chileno.

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