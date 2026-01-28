- Campanazo de la secretaria de ambiente a los centros que arrojan deshechos médicos a la calle: multada clínica en Suba

La advertencia de Adriana Soto fue con un comparendo de $ 900 mil pesos, pero encontrar guantes, agujas y jeringas en la calle podría costar cientos de millones

La Alcaldía de Bogotá a través de las Secretarías de Ambiente en cabeza de Adriana Soto Carreño, de Salud, la UAESP y el IDPYBA y la Alcaldía Local de Suba, sellaron una clínica veterinaria en Localidad de Suba ubicada en la calle 123 con carrera 45, por arrojar residuos peligrosos a la calle como: jeringas, gasas con sangre, guantes y agujas, producto de las intervenciones que hacían de los animales que eran llevados a la clínica por sus propietarios. de acuerdo con los funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que adelantaron la inspección del lugar, los dueños del establecimiento fueron hallados responsables de tirar residuos biológicos a la calle.

Al respecto, la Secretaria de Ambiente de Bogotá Adriana Soto Carreño dijo que, Bogotá no es un basurero, por lo cual procedieron a sellar de forma preventiva las áreas de hospitalización, cirugías y consultas del establecimiento, no podrán volver a funcionar hasta cuando no dispongan adecuadamente los residuos peligrosos, teniendo en cuenta que representan un riesgo para la ciudadanía de esta zona de la Localidad de Suba.

La funcionaria aseguró que, los establecimientos de salud y cualquier ente generador de residuos peligrosos, debe hacerse responsables de toda la cadena de gestión de los desechos biológicos, desde su disposición hasta la entrega y transporte al punto autorizado por parte del gestor, por los tanto los responsables de este tipo de conductas, podrían enfrentar multas hasta de 100 mil salarios mínimos.

Por su parte la policía metropolitana de Bogotá impuso una sanción pecuniaria con la aplicación de un comparendo tipo III del código de policía por cerca de 1 millón de pesos, por comportamientos que afectan la convivencia ciudadana. Mientras que, el subsecretario de salud de Bogotá Julián Fernández indicó que, ante los riesgos para la salud pública, tomaron las medidas correspondientes con el fin de prevenir cualquier afectación a la comunidad que habita en el sector donde se encuentra ubicada la clínica veterinaria responsable de la mala disposición de los residuos bilógicos.

Fernández afirmó que la Secretaría de Salud de Bogotá, continuará ejerciendo inspección, vigilancia y un control efectivo para que los generadores de este tipo de desechos, cumplan de manera estricta con las normas establecidas por la Ley para que no se ponga en riesgo la salud de los Bogotanos y se aplicaran sin contemplaciones las medidas correctivas necesarias.

Durante el proceso de cierre de actividades de la clínica, el Director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Antonio Hernández Llama, señalo que por seguridad, atención y bienestar de los animales que se encontraban en el establecimiento veterinario, dieron un plazo de tres días para que trasladaran a los 6 animales que se encontraban en el lugar para ser intervenidos quirúrgicamente, a otra veterinaria o fueran entregados a sus propietarios y la medida de cierre se mantendrá, hasta que la clínica demuestre a las entidades en cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias.

