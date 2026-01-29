Solo un colegio fuera de Bogotá logró entrar al club de los excelentes de Colombia

La persona a la cabeza New del Cambridge de Floridablanca es la rectora Carolina Charry. Bajo su mandato el New Cambridge busca tener un enfoque de un curricular internacional tipo Cambridge y garantizar un dominio en lenguas extranjeras, donde los estudiantes deben conseguir al menos un nivel de inglés C1 y una calificación de francés tipo B1. No es la única diferencia, el mismo ambiente del colegio se concentra en propiciar el aprendizaje.

Por la labor de Charry juntó con los otros profesores y trabajadores del New Cambridge. Se logró conseguir resultados sobresalientes en las Pruebas Saber 11 de 2011 y un buen resultado en el Ranking Col-Sapiens 2024-2025, y volver a aparecer en el listado 2025-2026. La evaluación AAA iindica que un colegio certificado/acreditado internacionalmente, que posee un alto nivel de madurez institucional y excelencia. No solo es un eco de un buen ICFES, también se mide el trayecto del colegio, su infraestructura.

Junto con el New Cambridge de Floridablanca aparecen varios colegios de Bogotá, que son: Los Nogales, Colegio Anglo Americano, San Jorge de Inglaterra y el Colombo Americano. Los rectores detrás del éxito son Camilo Camargo, Alexander Mosquera Quintero, Jaime Acosta Allen y Claudia González Moreno.

En el colegio Los Nogales bajo la dirección de Camilo Camargo tiene un enfoque distinto al tradicional, en noveno de bachillerato los alumnos en vez de seguir un año académico, se comienza a utilizar una forma tipo semestres, más parecido a una universidad, donde los alumnos escogen unas materias, no es el modelo donde todos ven lo mismo y se les imponen unos contenidos de manera ajena al control del estudiante.

Dentro del colegio Anglo Americano aparece como director a Alexander Mosquera Quintero. La entidad educativa ofrecer el 85 % de sus clases en inglés y una alta calidad académica. No solo en los listados del ranking Sapiens sus resultados en el ICFES suelen ser envidiables por conseguir constantemente un nivel muy superior.

También en la capital se encuentra bajo las órdenes de Jaime Acosta Allen. El rector apuesta por un enfoque más tradicional donde los estudiantes deben cumplir con unas tareas y responder por unas calificaciones dentro de un ambiente académico exigente. Por el enfoque de ofrecer una conexión con la naturaleza el colegio tiene una reserva natural, que se conforma por un humedal de la sabana donde habitan especies autóctonas de aves, peces y ranas.

El último de Bogotá es el Colombo Americano. Dentro del claustro aparece Claudia González Moreno, que es un colegio donde además de ofrecer una buena formación académica se acompaña de una formación tipo religiosa.

Vea también: Trece universidades entraron en el ranking de las mejores, pero solo dos mejoraron su posición

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.