Con un actor de Hollywood y fuegos artificiales en la tarima, Estéreo Picnic deslumbró en su primer día

.Publicidad.

Resulta realmente imposible, al menos para nosotros los más viejos, ver desde la primera hasta la última banda de Estéreo Picnic 2024. Pero de todas formas había que hacer el intento, sobre todo por la enorme expectativa que había con los shows de Maca & Gero y Laura Pérez, quienes no nos defraudaron ni por un instante.

Por ejemplo, la presentación de los dos amigos bogotanos arrancó con el sonido del bombo su batería, que sonaba tan pronunciado como si fuera el martillo del vecino que se decide a poner cuadritos en un lunes festivo; pero de una forma bonita, si es que eso es posible.

..Publicidad..

Les aseguro que la fuerza con la que comenzaron estos chicos se sintió como una especie de señal de que muchas cosas positivas pasarían ese día. Me recordaron a Jesse & Joy, pero quizás ni siquiera el dúo de hermanos mexicanos sea capaz de imponerse de esa manera en escena.

...Publicidad...

Porque cuando una agrupación, para colmo una de pop, te recibe con esa fuerza, significa que realmente van a totearla. Y así fue, con canciones como “Abecedario” o “440”, Maca & Gero se echaron al bolsillo a los no pocos asistentes que madrugaron a verlos.

....Publicidad....

La enternecedora baladista bogotana Laura Pérez no se quedó atrás. En los últimos días había visto sus videos de ensayos en Instagram, sobre todo uno donde mostraba a su trompetista y saxofonista practicando y sólo con eso me bastó para saber que tenía que verla. Su reggae, “Dementes”, es una de las canciones donde más pudo lucir ese formato que en vivo suena delicioso.

Además, hay algo de encanto en el hecho de que Laura Pérez se haya rehusado a poner un “nombre artístico” –como ha dicho en varias entrevistas–, para que luego los espectadores nos encontremos con una solista que tiene canciones tan sólidas y con una banda tan bien ensamblada. Les aseguro que si ella se hubiera bautizado como La Magnífica o La Mujer Maravilla, podríamos disfrutar su show, pero no nos sorprendería tanto.

“Yo sé que se valora mucho la felicidad, pero esta canción honra a la tristeza” dijo Laura antes de despedirse” con su canción “Brújula”. Es que Laura tiene un secreto: ella actuó en la película animada infantil Intensamente, pero no quiere revelarlo.

Eran las 6:45 de la tarde y ya se veía mucha gente andando por el parque, los artistas nacionales sí tuvieron apoyo; pero también era evidente que al caer el sol –y la lluvia que también tuvo su momento de gloria– era cuando la velada realmente iba a comenzar.

| Le puede interesar: ¿Qué canciones podrían interpretar Blink 182, Sam Smith y otros artistas de Estéreo Picnic 2024?

En pocos años Laura Pérez se ha convertido en una de las mayores promesas bogotanas. Todo comenzó con su éxito "Buenos días".

La cuota internacional del Estéreo Picnic 2024

Cuando Estéreo Picnic anunció su cartel, que siempre está hermanado con las selecciones que trae la versión suramericana del festival Lollapalooza, la primera pregunta que me hice fue: ¿por qué Hozier es tan relevante? Así que me puse en la tarea de comenzar a investigarlo, me parecía increíble que tanto revuelo se diera solamente por su canción más famosa.

Entonces entendí que muchas de sus canciones son éxitos que seguramente hemos escuchado en bares bogotanos, pero de los cuales no muchos sabíamos el nombre: “Eat the young”, “Work song”, “Almost” y por supuesto, su mayor totazo, “Take me to church”, canción que en algún momento el intérprete utilizó para repudiar la represión contra los homosexuales en Rusia.

"Take me to church", "Eat the young" y "Work song" son algunas de las canciones que Hozier interpretó en su primera visita a Colombia.

King Gizzard & The Lizard Wizzard es, quizás, la banda en vivo más rara que vi en mi vida. Hacen rocanrol, metal, punk; son psicodélicos. En varias canciones me recordaron a At The Drive-In (les dejo su canción más famosa, que sonó mucho en las épocas doradas de MTV por acá) o incluso a The Mars Volta, que es la banda que estos mismos manes montaron cuando también les pintó la onda de hacer música más alucinógena.

De ellos me quedo con “Danger $$$”, que parece hecha por fanáticos de The Ramones y con piezas más “bailables” como “This thing”, que le movieron el esqueleto hasta al más reggaetonero, se los aseguro.

El show de las estrellas

A diferencia de muchos fanáticos de Jared Leto, yo descubrí primero su faceta de cantante y luego la de estrella de Hollywood. Un día, a mis 17 años (por allá en 2002), hablaba con un amigo de la nueva banda que había descubierto en internet y él me habló de sus películas. Entonces, la única que conocía era El Club de la Pelea.

Y por esa razón esperaba que, por lo menos, (A)Leto interpretara alguna canción de su primer álbum, como “Capricorn” o “Echelon”, que es la que le dio el nombre a su club de fanáticas. Aunque era difícil, porque su primer gran éxito recién les llegó en su segundo álbum, que salió tres años después.

Pero cuando comienza el show, que en todas las presentaciones latinoamericanas arrancó con “Up in the air”, se entiende el por qué el concierto se tiene que sostener solamente con hits. Thirty Seconds To Mars es una banda de pop antes que una banda de rock: en las dos primeras canciones te tira confeti, te enciende fuegos artificiales y te suelta globos negros como si estuvieras en el cumpleaños de tu primito darks.

Se trata de una banda que comenzó con un género que entonces estaba de moda llamado emo, con reminiscencias del ñu metal que entonces ya comenzaba a oxidarse y que con los años aprovechó el boom del EDM (Electronic Dance Music). Mejor dicho, una aspiradora de tendencias que logró construir un estilo propio cruzando por cada una de ellas.

Esta es la segunda presentación de la banda de Jared Leto en nuestro país, la primera fue en 2011.

Por eso “Kings and queens”, “Rescue me” o “Stuck”, su último éxito, pueden encajar en un concierto donde Jared Leto aprovecha sus dotes de niño lindo (ya no tan niño) hollywoodense para darla toda. En esta última cantó Manuel Medrano, posiblemente por un acercamiento entre discográficas y aprovechando que el colombiano grabó “Cielo”, con una de las figuras más icónicas de la música disco estadounidense (Nile Rodgers de Chic).

Y aunque en redes destrozaron a Manuel Medrano por leer la letra de la canción ("me pillaron", dijo él en una entrevista posterior), hay que ser justos y decir que también la interpretó sin fisuras. Su tono de voz nos regaló un momento único que nos encantaría ver grabado en estudio algún día.

La presentación de Thirty Seconds To Mars terminó con “Closer to the edge” (Muy cerca del borde) y con Jared Leto subiendo a los fanáticos a la tarima y regañando y devolviendo a la zona de público a algunos de ellos por hacerse “muy cerca del borde” del escenario.

El otro momento glorioso de la noche llegó con Limp Bizkit, la banda de Jacksonville (Florida, USA) que por dos o tres años –lo que duro el veloz apogeo y la dura caída del género conocido como ñu metal– fue una de las agrupaciones de rock más importantes del mundo.

Una de las razones por las que fueron tan famosos fue porque supieron recoger un momento en el que había mucha rabia contenida y, antes del boom de las redes sociales, mucha censura para comunicarla. Entonces, Fred Durst (cantante) y sus compañeros fueron bastante directos: “Espero que sepas que empaqué una motosierra, así que ven a recibirla”. Sí, ya sabemos que la canción envejeció fatal.

| No se pierda: Cómo funcionará Transmilenio durante los 4 días de Estéreo Picnic. Estas serán las rutas y los horarios

Esta composición llamada “Break stuff” se convirtió en su mayor éxito, tanto así que con ella abren y cierran (sí, la hacen dos veces) cada show. En Colombia también nos dieron duro en la nostalgia con “Rollin’”, “Take a look around” (la banda sonora de la película más famosa de la saga Misión Imposible), “My generation” y clásicos de otros artistas a los que ellos les dieron una nueva vida: “Behind blue eyes” (de The Who) y “Faith” (de George Michael).

Limp Bizkit tiene demasiados éxitos que le sostienen el vivo, pero parece que luego de tantos años de gira no han aprendido a cuadrar sonido (no recuerdo nadie que los haya visto que me haya dicho que sus aspectos técnicos en vivo fueran impecables). En consecuencia, la presentación sonó con algunas fallas y volumen insuficiente.

Pero sí dieron un concierto con mucha energía, donde Fred Durst, Wes Borland, Sam Rivers, John Otto y DJ Lethal se bancaron el cansancio que les producía la altura bogotana; incluso el cantante de la banda arrancó con toda, pero sus gritos ya no eran los mismos al finalizar. Bogotá había hecho lo suyo, como con otros tantos artistas que no soportan estar 2600 metros más cerca de las estrellas.

Sus fanáticos tan fieles como hace 25 años, muchos uniformados con la clásica cachucha roja del video de “Nookie”. Tres chicas que conocimos con el equipo de Las2orillas, que tenían busos de la banda, se habían venido desde Ecuador para verlos.

Consideraciones finales de Estéreo Picnic 2024

A Kings Of Leon los vi hace diez años y esta vez la energía de millenial de 38 no me dio para tanto. Entonces me parecieron la Agrupación Morfina y a juzgar por amigos que se durmieron en el show de anoche, ahora dieron un show igual de pasmado. "Al que le gusta le sabe", me decían en la mañana los colegas que sí amaron el concierto.

Bad Gyal da un show impresionante que combina reggaetón, dancehall y trap (la vi hace dos años en España), pero la mataron colocándola un día en que no había nada que, por lo menos, medio encajara con ella.

El festival está organizado hasta en los detalles más mínimos, prueba de eso es que hasta en los baños portátiles del público general hay papel higiénico (que espero no tener que necesitar en los días del festival).

También hay demasiada seguridad, casi no hay accesos para personas ajenas al evento (lo que puede ser un problema si usted se mueve en su propio carro). Además, conté fácil 30 policias entre la salida y el lugar donde pasan los SITP, que también es uno de los mejores puntos para conseguir un taxi.

Los escenarios no están tan alejados como se ha dicho en redes sociales, pero al tener presentaciones que se alternan constantemente eso sí hace que, si los asistentes no toman descansos periódicamente, se agoten muy pronto.

El cashless ayuda bastante, mención especial para Domino’s que no se aprovecha de la situación para vender pizzas mucho más costosas.

Y este detalle lo destaco, porque –y quiero ser muy prudente en este punto, porque no sé cuánto vale para una marca estar en el festival– hace que se vea mucho más vergonzoso el precio de la cerveza, que supera por más de cinco veces el valor original.

Para finalizar, también es importante remarcar que casi no hay filas y que las que los asistentes tienen que hacer, no suelen tener esperas tan prolongadas.