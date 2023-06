Con novio y tirándole a su ex: Las indirectas de Carolina Cruz que tendrían mamado a Lincoln Palomeque

.Publicidad.

Para nadie es un secreto hoy por hoy que la presentadora de 'Día a día', Carolina Cruz, se encuentra feliz en su nueva relación con el piloto Jamil Farah. Y es que, a la mujer ya no le molesta en lo absoluto exhibir su relación en redes sociales y así demostrar el buen momento que vive al lado de su pareja. Pero ella no es la única que pasa por su mejor momento, pues Lincoln Palomeque también ha sabido llevar de una manera muy correcta su separación, y aunque no se le ha visto con alguna pareja, el hombre pasa por un buen momento, laboralmente hablando.

Se podría llegar a la conclusión de que ambos han dejado su historia de amor atrás y decidieron seguir sus vidas, sin afectar de manera alguna la relación que tienen con sus hijos. Ahora bien, Carolina Cruz ha estado muy activa en sus redes sociales y allí comparte no solo lo que sucede en su labor, pues también comparte momentos junto a sus hijos, viajes y demás situaciones de su vida. Pues una de sus últimas publicaciones no pasó para nada desapercibida por su gran número de seguidores, ya que tenía un mensaje que dejó a muchos confundidos.

En las fotos, se le ve a la mujer buceando, una experiencia que muchos desean vivir y que ella logró por su arduo trabajo. Sin embargo, las fotos no fueron el único foco de la publicación de Carolina Cruz, pues junto al post, se encuentra la frase "Con tiempo he aprendido a MERECER, aunque no lo crean me cuesta y mucho". Ante este mensaje, muchos comentaron que en efecto la mujer merecía ese tipo de cosas, aunque por otro lado, también se podría interpretar como una indirecta a lo que sucedió con Lincoln Palomeque y lo que fue su relación.

