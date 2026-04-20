- Sobrecostos en medicamentos en Quindío ponen en la mira de la SIC a Bayer y Comfenalco

Alzas de hasta 400% en 26 medicamentos llevaron a que Bayer Colombia, y Comfenalco fueran castigados con una multa de $1.379 millones

Ferinject, un medicamento utilizado para tratar la anemia que habitualmente cuesta $82.752, ha llegado a cobrarse a $413.760 en algunas sedes de Comfenalco Quindío, lo que encendió las alarmas de las autoridades. No ha sido el único medicamento en esta situación: en Armenia y otras zonas del departamento del Quindío, los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detectaron presuntos sobrecostos en medicamentos, algunos de uso frecuente.

Debido a la naturaleza sensible de estos productos, la SIC inició una investigación más amplia. En total, se identificaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos en el departamento, algunos de ellos con incrementos cercanos al 400 %. Otro ejemplo es el Depo-Medrol, cuyo valor máximo debería ser de $5.029, pero en facturas revisadas aparecía con precios de hasta $23.425.

Durante las inspecciones también se establecieron posibles vínculos con laboratorios farmacéuticos. Entre ellos figura Bayer S.A. por la comercialización del anticonceptivo Neogynon. Según la SIC, en al menos 83.525 unidades de este producto se registraron sobrecostos que oscilaron entre el 26,52 % y el 46,81 %.

Bayer, el reconocido laboratorio de origen alemán, tiene en Colombia como presidente al ejecutivo Jorge Ancona, quien además supervisa operaciones en Centroamérica, el Caribe y varios países andinos. Ingeniero industrial del Tecnológico de Monterrey, Ancona, de origen mexicano, acumula una amplia trayectoria en el sector farmacéutico, tras su paso por compañías como Boehringer Ingelheim, Sanofi y Pfizer. Llegó a Bayer en 2017 y desde entonces ha ocupado distintos cargos hasta asumir la presidencia.

El directivo deberá responder ante la SIC por la comercialización de Neogynon en el Quindío y evaluar si la compañía interpondrá recursos contra la sanción impuesta. No es el único en la mira de las autoridades.

También fue vinculado al proceso José Fernando Montes Salazar, actual director administrativo de Comfenalco Quindío, cargo que ocupa desde agosto de 2017. Antes de asumir esa posición, se desempeñó durante cerca de 14 años como gerente de la Fundación Alejandro Londoño.

La sanción total impuesta por la SIC asciende a $1.379 millones para Bayer y Comfenalco, aunque se trata de una decisión en primera instancia. En consecuencia, ambas entidades podrán presentar recursos legales para controvertir la medida, en caso de considerarla arbitraria o injustificada.

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