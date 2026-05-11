- Con honores de presidente: así fue la despedida a Germán Vargas Lleras en la Plaza de Bolívar de Bogotá

Uribe, Gaviria, Samper y Duque llegaron a la Catedral y del Gobierno solo hizo presencia Francia Márquez, quien se mostró muy cercana a su hija Clemencia

Ante la imponente catedral Primada de Colombia en la Plaza de Bolívar de Bogotá fue despedido el cuerpo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes a sus 64 años tras el deterioro provocado por un meningioma cerebral y otras complicaciones neurológicas.

El homenaje póstumo contó con la compañía de una leve llovizna y una suave brisa que abrazó a la familia del difunto, encabezada por su única hija Clemencia Vargas y sus hermanos Enrique y José Antonio, al igual que la tierna presencia de Toño y Henry, los dos bulldogs que acompañaron durante varios años al dirigente de derecha.

Fotos: Leonel Cordero

Los que acompañaron el adiós de Vargas

La presencia que más llamó la atención y que fue la única representación del Gobierno Nacional, fue la actual vicepresidenta de la República Francia Márquez, a quien se le vio muy cercana la familia, demostrando su afecto de manera pública en reiteradas oportunidades durante la eucaristía.

Sobre la presencia del Ejecutivo se llegó a especular que no estarían presentes en los honores a Vargas por las profundas y públicas diferencias políticas entre el actual inquilino de la Casa de Nariño y el patriarca de Cambio Radical.

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En la catedral también hicieron presencia de la mano de un vasto operativo logístico y de seguridad figuras relevantes de la política nacional como los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria, Ernesto Samper e Iván Duque.

Entre el resto de asistentes destacados estuvo presente el candidato presidencial Mauricio Lizcano, la también candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, los exministros Juan Carlos Pinzón, Luis Felipe Henao y Mauricio Cárdenas, el presidente del partido Conservador Efraín Cepeda y la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

También asistió el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibañez, el exalcalde Enrique Peñalosa y el exfiscal general Nestor Humberto Martínez, el líder del Nuevo Liberalismo Juan Mnauel Galán y varios congresistas de la línea política de Vargas. Ninguno de oposición.

Una despedida a cargo del Gobierno Petro

La despedida de Vargas Lleras estuvo detalladamente coordinada, en las manos de Mario López, director general de protocolo, quien fue el artífice de que todo saliera prácticamente perfecto, desde las ubicaciones al interior de la catedral hasta la salida del féretro que fue homenajeado por el Batallón Guardia Presidencial.

A las afueras de la Catedral Primada sus entradas estuvieron adornadas por más de 30 arreglos de flores que fueron enviados entre otros por el Centro Democrático, por la Federación Nacional de Departamentos, por el Senado de la República y por familias cercanas a Vargas Lleras. Debemos destacar que la organización permitió el acceso irrestricto a la prensa, a pesar de que la misa era convocada para familiares y amigos en la categoría de “privada”.

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El cubrimiento estuvo a cargo de medios locales, regionales, nacionales e internacionales, lo que deja por sentado lo que representó Vargas Lleras como figura política para el país y para la opinión pública en su conjunto, tanto para los medios tradicionales como para la llegada de los medios nativos digitales.

Sobre la Plaza de Bolívar hubo gran presencia de propios y turistas que se detenían a preguntar o mirar las razones de tal despliegue a los alrededores y los operativos por parte de la Alcaldía de Bogotá para la coordinación de la circulación de los peatones que, junto a las palomas que se alojan a lo largo y ancho de esta zona del centro de la ciudad, fueron testigos de los nostálgicos momentos que se vivieron antes, durante y después de la eucaristía, en la que también se escucharon arengas a favor de Vargas y en contra del gobierno.

Una eucaristía muy emotiva

La ceremonia religiosa fue presidida por el Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo Emérito de Bogotá, quien durante su homilía pronunció una frase que resonó con fuerza entre los asistentes: “Se fue el hijo ilustre de Colombia”. Con estas palabras, el alto prelado destacó no solo la relevancia política del fallecido, sino su compromiso con la estructura democrática y el desarrollo de la Nación.

Asimismo y en un momento de profunda emotividad, el exvicepresidente fue despedido bajo los acordes de la canción "El Guerrero", de Yuri Buenaventura. La pieza musical, que exalta la perseverancia y el temple, sirvió como un sentido tributo a su vida y obra en el servicio público.

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Sus restos mortales fueron finalmente trasladados al cementerio Jardines de Paz, al norte de la capital, donde también había prevista una ceremonía.

Nacido el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras construyó una extensa carrera pública. Fue concejal de Bogotá, senador, ministro y vicepresidente de la República entre 2014 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Paz en su tumba.

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