Petro insiste en su ambicioso y polémico sueño con 3 centros de datos en Santa Marta

BioNube es el nombre del proyecto ideado por el Presidente Gustavo Petro para el proyecto de “la nube soberana digital” que incluye la construcción de tres gigantescos centros de datos con “megacomputadores de tecnología cuántica en Santa Marta destinados a la protección de los datos estatales en una infraestructura propia”. La iniciativa liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, requiere de inmensas cantidades de energía, de esfuerzos conjuntos y de una inmensa inversión para hacerse realidad.

Ecopetrol, InterNexa y el impulso a la era digital

InterNexa, una empresa del Grupo Ecopetrol, estaría al frente de la puesta en funcionamiento de BioNube y garantizar su conectividad. Se estima que la inversión necesaria para llevarlo a cabo supera los USD 80 millones, dinero que sería financiado en parte por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y por Colombia, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

El presidente Petro insiste en dejar organizado este contrato antes de que finalice su mandato y, según una fuente del Palacio de Nariño, citó a Gabriel Jaime Melquizo Posada, presidente encargado de ISA (dueña del 99,9 % de InterNexa), para presionar a que agilizara los procesos administrativos de contratación de BioNube. Cabe recordar que InterNexa se encuentra acéfala desde la salida de Saul Kattan el pasado mes de febrero.

Unos días después de esa reunión, Melguizo dejó de ser presidente encargado y en su reemplazo la junta nombró el pasado 5 de mayo, por unanimidad, a Olga Patricia Castaño Díaz como nueva presidenta encargada. Castaño lleva 26 años en la compañía y está a favor de ciertos cambios estratégicos al interior de ISA, como las iniciativas del gobierno a la venta de empresas del grupo.

Movidas de alto nivel para realizar el milagro

Saúl Kattan ha sido uno de los principales asesores de Gustavo Petro en materia digital y durante un tiempo fue consejero presidencial para la Transformación Digital. Llegó a InterNexa tras las modificaciones en los estatutos realizadas por la Asamblea de febrero de 2025, luego de las quejas del Gobierno Nacional sobre la gerencia de la compañía.

Saúl Kattan lideró InterNexa hasta principios de esta año, su salida requirió el pago de una millonaria indemnización

Los accionistas de InterNexa, liderados por Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA, modificaron los estatutos para cambiar las funciones del gerente general, aumentar el poder de la Junta Directiva y permitir la entrada de personas cercanas al gobierno a la Junta Directiva. Saúl Kattan fue nombrado en la Asamblea como miembro de Junta y un mes después, el 20 de marzo de 2025, fue designado como gerente encargado, en reemplazo de Arbey Gómez, quien llevaba dos años en el cargo y nueve años en InterNexa.

Bajo la dirección de Kattan, InterNexa se orientó hacia la analítica de datos y la creación de una “nube soberana”, alineada con los planes de inteligencia artificial (IA) del gobierno de Gustavo Petro, que ha impulsado la idea de que los datos del Estado deben almacenarse en centros de datos seguros dentro de Colombia, involucrando para eso a InterNexa, empresa líder en telecomunicaciones y soluciones digitales en el modelo mayorista, en proyectos de infraestructura tecnológica y cooperación internacional para desarrollo de IA.

Movidas no tan santas y reveses

A pesar del respaldo del gobierno, el 3 de febrero pasado Saúl Kattan fue apartado de su cargo de gerente de Internexa por decisión de la Junta Directiva, que primero le pidió la renuncia y, al no recibirla, finalmente le envió una carta de despido sin justa causa. Kattan sin embargo, dejó firmado el contrato de BioNube sin autorización de la Junta Directiva.

Según versiones que circularon en ese momento, existían preocupaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación a Internexa de la Convocatoria No. 46 de 2025, denominada “Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial”, que buscaba consolidar un servicio de nube que centralice la data de los colombianos, de sus empresas, centros educativos y de investigación, de salud, las entidades y emprendimientos en una única arquitectura digital. Los hallazgos indican que dicha convocatoria, realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que contemplaba un presupuesto de $ 630.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías, le fue otorgada a InterNexa en un plazo inusualmente corto. Debido a la polémica, la Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato.

Una nube fría en el calor del Caribe

Para el correcto funcionamiento de los tres centros de datos de las magnitudes que se han propuesto, se requiere un volumen de gasto energético inmenso, no solo por el procesamiento mismo de la información, sino por la necesidad de enfriamiento extremo necesario para mantener los equipos a una adecuada temperatura, teniendo en cuenta que se trata de una calurosa ciudad costera como Santa Marta.

Según estimaciones de impacto del nuevo centro de datos, este requeriría unos 262.8 GWh al año para operar de forma ininterrumpida. Un volumen de energía que equivale a casi el 17 % del gasto energético total de toda la ciudad de Santa Marta. El flujo de esta energía debe ser constante y estable (funcionamiento 24/7) lo cual no es posible con las energías renovables intermitentes (eólica y solar fotovoltaica) que son el eje central de la política del actual gobierno en el Caribe. Para ajustarse a las condiciones de esta región, sería necesario incrementar sus fuentes de energía fósiles, sobre las que el presidente Petro ha mantenido una postura firme y activa de rechazo, al punto de convertirla en un pilar fundamental de su agenda política y ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

El sitio escogido en Santa Marta para la construcción de los centros de datos es el predio denominado “El Manantial”, un terreno de aproximadamente 35.000 m2 que perteneció al narcotraficante José “El Mono” Abello, y que fue transferido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Central de Inversiones S.A. (CISA) el 17 de diciembre del año pasado.

Viajes de ida y vuelta a los Emiratos

X del presidente Gustavo Petro luego del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para la construcción de los 3 centros de datos en Santa Marta

A finales de febrero de 2025, el presidente aprovechó su viaje a Dubái a la Cumbre Mundial de Gobiernos para reunirse con Khazna Data Centers, empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos que construye infraestructuras para el almacenamiento de datos, alcanzando un acuerdo para la instalación de los tres centros de datos en Santa Marta. El primer encuentro con esta empresa había sido un mes antes, el 5 de febrero de 2025 en la Casa de Nariño, reunión en la que había estado presente Ricardo Roa, en ese momento todavía presidente de Ecopetrol.

A pesar de los cuestionamientos al proyecto, el presidente Petro ha pisado el acelerador para garantizar la construcción de este proyecto que ha calificado como “una iniciativa de vanguardia” que combina la construcción de una nube soberana con el desarrollo de infraestructura para la inteligencia artificial.

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