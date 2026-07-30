- Con golpe a los dueños de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Cielo Rusinque alista su salida de la Superindustria

La Superintendente le impuso una multa de $25 mil millones a la sociedad en la que están los Parody, Grupo Harinera del Valle y Ventura Group, entre otros

Desde la privatización de los puertos en los años 90 en el gobierno de Cesar Gaviria, la Sociedad portuaria de Buenaventura se convirtió en una gran jugadora que ha ido cambiando de dueños, y los minoritarios han ido siendo absorbidos por grandes grupos económicos.

La propiedad del municipio del 15% de las acciones le dan al alcalde –en este momento la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba- un puesto en la junta directiva que comparte con el sector privado. El control de la empresa lo tienen el grupo Parody en cabeza de Manuel Isaac Parody, Harinera del Valle de propiedad de la familia Paz Bautista y Ventura Group en cabeza de Álvaro Rodríguez Acosta.

Los mayoritarios designaron como gerente la Sociedad Portuaria (SPRBUN) a Liborio Cuéllar Araujo desde 2022 quien conformó un equipo de seis directivos entre los que se encuentran los tres directivos cuyos nombres son Víctor Julio González Riascos, ex representante legal y ex gerente, Fernando Arturo Aulestia Marín, gestor comercial, Jorge Andrés Gallegos Collazos , ex gerente comercial, Marco Antonio Vacca García,

Jefe de planeación y operación terrestre senior de SPRBUN. Grupo que de ser sancionados por la Superintendente Cielo Rusinque acusándolos de haber facilitado, autorizado o ejecutado las conductas anticompetitivas como bloqueo de otros operadores y favorecimiento de sus propios negocios.

Aunque la sanción va directamente contra personas individuales, esta comprometería a los dueños de esta sociedad mixta en la que el sector publico municipio de Buenaventura y el Ministerio de transporte tiene en total una participación del 17% tendrán que responder económicamente por la cuantiosa multa de $ 25 mil millones. Por tratarse de una primera instancia esta puede ser apelada, como muy seguramente ocurrirá.

La investigación tomó cerca de 12 años y las irregularidades señaladas comenzaron en el año 2013 y por lo menos hasta 2025 se mantuvieron. Según la Superintendencia, la SPRBUN aprovechó su doble condición de administradora de la infraestructura portuaria y competidora en la prestación de servicios para favorecer sus propios intereses y limitar la participación de otros operadores. En la práctica, la autoridad sostuvo que la sociedad actuó como juez y parte, utilizando su posición dominante para restringir la competencia dentro del principal puerto del Pacífico colombiano.

Los grupos de peso propietarios de la Sociedad Portuaria de Buenaventura

Se trata de una sociedad mixta mayoritariamente controlada por pesados empresarios del sector portuario como la familia Parody, Álvaro Rodríguez y su familia de Ventura Group, así como otros que son exportadores y para quienes el puerto es clave para sus operaciones como sucede con los ingenios azucareros y el Grupo Harinera del Valle de propiedad de la familia Paz Bautista, quienes tiene una participación del 10.16% . Son los hermanos herederos del fundador Arcesio Paz quienes desde nombraron gerente desde hace seis años a Juan Carlos Henao Ramos, aunque cuando se dieron las presuntas irregularidades el gerente era Eduardo Urdaneta Wiesner.

Harinera del Valle es líder en la producción y comercialización de productos procesados de consumo masivo e industrial. Es ampliamente reconocida por marcas tradicionales en los hogares del país como Haz de Oros, Pastas La Muñeca y Doña arepa.

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La mayor participación individual, con un el 20% la tiene la sociedad Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura (Tecsa), de propiedad de la familia Parody, de la que forma parte la ex ministra de educación Gina Parody y en el negocio igual que en otros tiene la vocería Manuel Parody.

Doce ingenios conformaron a la sociedad Ciamsa - CI de Azucares y Mieles S.A, en 1961 para centralizar y manejar la exportación del azúcar nacional. .Entre los integrantes de Ciamsa aparecen Incauca, Manuelita, Riopaila Castilla, Mayagüez, Providencia, entre otros y tienen el 7,42% de la Sociedad Portuaria.

El puerto de Buenaventura moviliza entre 600.000 y 1 millón de contenedores (TEUs) al año, manejando aproximadamente el 43 % al 45 % de toda la carga marítima del país

Foto Sociedad Portuaria de Buenaventura

Álvaro Rodríguez, uno de los grandes empresarios portuarios del país y fundador del Grupo Ventura, con su hijo Álvaro Rodríguez Ferrero como presidente desde el 2023 tiene el 7.42% de participación en la sociedad.

Estos cuatro grupos empresariales controlan la mayoría de la Sociedad Portuaria en la que participa el sector público con un 17% a través del municipio de Buenaventura y el Ministerio del transporte que son representados por los funcionarios de turno.

La importancia del puerto

A diferencia de otros puertos enfocados en una sola carga, las instalaciones del puerto de Buenaventura están diseñadas para manejar contenedores, carga general, granel y automóviles en una misma zona operativa

Foto: Puerto de Buenaventura

La SPRBUN administra el principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico, una infraestructura estratégica para el comercio exterior. Por este terminal se moviliza cerca del 45 % de la carga internacional del país y más del 50 % del tráfico nacional de contenedores. Además, mantiene conexiones con alrededor de 300 puertos en el mundo, lo que convierte a Buenaventura en un punto clave para las exportaciones e importaciones colombianas.

La sociedad administra el terminal desde hace más de tres décadas. La concesión comenzó el 17 de marzo de 1994, tras la liquidación de Puertos de Colombia (Colpuertos), cuando el Gobierno entregó la operación del puerto a la recién creada Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura por un período inicial de 20 años, posteriormente prorrogado.

La transición estuvo rodeada de controversias. El entonces poderoso sindicato de Colpuertos, cuestionado durante años por denuncias de corrupción y elevados costos laborales, aceptó el proceso de liquidación luego de que el Gobierno de Cesar Gaviria autorizara su participación accionaria en la nueva sociedad portuaria que durante el transcurso del tiempo ha cambiado de varias manos y es el último grupo empresarial el que deberá enfrentar la dura sanción de Superintendencia.

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