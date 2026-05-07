- Con Galán al frente, la economía de Bogotá le cogió ventaja a la del resto del país gracias a la construcción del Metro

Los sectores que más la impulsaron este crecimiento durante 2025 son la construcción, el metro y los servicios públicos

De acuerdo con las más recientes cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en cabeza de su directora Beatriz Urdinola, en 2025 Bogotá continuó con un crecimiento por encima del promedio nacional por dos trimestres consecutivos.

Según los registros del DANE, ese crecimiento fue de 3,1 % en el segundo trimestre y de 4,6 % en el tercer trimestre, superando las cifras de la nación, cuyo promedio fue de 2,1 % y de 3,6 %.

Los sectores que más han contribuido al rendimiento económico de la ciudad son la construcción, el metro de Bogotá y el sector de los servicios, que han fortalecido la inversión y la estabilidad económica impulsando el PIB. Los datos más relevantes según el DANE se encuentran en el sector de la construcción: en el segundo trimestre Bogotá registró -1,1 %, el gobierno nacional presentó la cifra de -3,6 % mientras que, en el tercer trimestre de 2025, la ciudad creció en un 7,5 % y, a nivel nacional, los registros siguieron siendo negativos: de -1,9 %.

Otros sectores que tuvieron un excelente desempeño durante el segundo trimestre en Bogotá fueron el comercio y el transporte, que tuvieron un aumento del 7,0 %, en contraste con las cifras de la nación que continuaron en caída de -0,1 %, lo que evidencia la dinámica que tuvo el sector económico en materia de consumo con los bienes y servicios, a los que se sumaron las actividades artísticas en la ciudad y el entretenimiento con el 6,4 % y el sector de la información y la cultura con el 3,3 %, lo que representa un punto importante en la transformación digital de la capital.

La construcción: el motor

En el tercer trimestre del año pasado, a parte del auge del sector de la construcción, también hubo un crecimiento en la administración pública, la educación y el sector salud con una cifra de 6,9 % y el comercio y transporte registraron un incremento del 6,6 %. Se trata de sectores que ejercen un impacto directo en la economía de la ciudad.

Las estadísticas entregadas por el DANE confirman que la capital del país se ha venido consolidando como el vehículo que mueve la economía del país. El crecimiento de Bogotá siempre ha estado por encima del resto de las ciudades del país, esto significa que Bogotá lidera el comportamiento de la economía a nivel nacional. Uno de los factores que también ha influido mucho en la economía de la ciudad es la entrega de subsidios por parte de Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría del Hábitat para la compra de vivienda de interés social.

Los registros del DANE muestran también que Bogotá ha mantenido una recuperación sostenida en su economía en los distintos sectores, donde se concentra gran parte de la inversión pública y privada de la ciudad y el país.

Otro de los motores que ha movido de manera importante la economía de Bogotá en los últimos años ha sido el sector del turismo.

Anuncios.

Anuncios..