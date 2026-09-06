Con disparos al aire y narcocorridos: así fue el multitudinario funeral de "Bendito Menor" en Riohacha

El cuerpo de Naín Pérez llegó en la madrugada a Riohacha, donde lo esperaba una multitud para despedirlo. Ahora alias Masacre suena como el supuesto nuevo jefe

El carro fúnebre en el que se trasladaba el cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel retrasó su llegada a la funeraria producto de la multitud de personas que acompañaron la caravana con ráfagas de tiros al aire, gritos “¡Por Naín!”, sollozos y amenazas que juraban cobrar venganza. De fondo, el narcocorrido del Bendito Menor, una de las excentricidades del capo abatido.

Según un video que circula en redes sociales, la supuesta tía del "Bendito Menor" denuncia que les entregaron el cuerpo del jefe paramilitar empacado en una bolsa blanca, y no tuvieron la oportunidad de ver por última vez a su familiar. Aún así, el velorio del "Bendito Menor" se llevó a cabo con total normalidad. Junto al cuerpo sin vida se encontraba la madre y la hermana de Naín llorando inconsolables.

En la cabecera del ataúd no hubo espacio para la tradicional figura de Cristo, en su lugar una gran pancarta alusiva a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada adornó el espacio. Cuando llegó el momento de llevar el cuerpo hacía el cementerio de Riohacha, nuevamente la multitud de personas acompañó el recorrido. De nuevo los disparos al aire, la música popular, los gritos y los llantos,

La gente se tropezaba y se peleaba un puesto para estar más cerca al difunto. Sobraron manos para cargar el cajón. Finalmente, la última despedida. Lo enterraron en su ley: entre disparos, música popular y sollozos. Al mismo tiempo se llevó a cabo el entierro de Rosa Angélica Tarazona, alias 'La Bebecita', y de los otros dos hombres que, supuestamente, pertenecían al cuerpo de seguridad del capo paramilitar.

Ya va entendiendo uno porque esas zonas son como son… pic.twitter.com/Hlf2ZitNf2 — MakaTheDon🇨🇴 (@Vegetasuspend) September 6, 2026

Sin embargo, según los videos que circulan en redes sociales estos tres difuntos, al parecer, no recibieron las mismas atenciones que recibió el cuerpo de "Bendito Menor". Por otra parte, tal como dice el refrán, a rey muerto, rey puesto, y las autoridades ya voltearon la mirada hacía alias Masacre, uno de los hombres más cercanos a Menor, quien supuestamente, sería el nuevo jefe al frente de la organización criminal.

Finalmente, el entierro de "Bendito Menor" terminó, pero la historia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada está lejos de cerrarse. Mientras los últimos disparos se perdían entre las tumbas y la multitud abandonaba el cementerio, en la organización criminal ya comienza la disputa por quién heredará el poder de un hombre cuya muerte fue despedida con honores que, para muchos de los presentes, parecían más propios de un jefe victorioso que de un capo derrotado.

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