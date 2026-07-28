- Con bendición de Uribe, Gabriel Gilinski y la apuesta al Tigre pusieron a Sandra Suárez directora de Prosperidad Social

Sandra Suárez cerró su ciclo en el sector público tras haber sido también ministra de Medio Ambiente como consejera presidencial en el 2007, poco tiempo antes de que terminara el segundo gobierno de Álvaro Uribe, su mentor. Y saltó, sin pausa alguna, al sector privado. Su primer puesto fue como directora de asuntos corporativos de Pfizer, la multinacional alemana de productos farmacéuticos y tras ocupar distintos cargos en el sector privado hasta aterrizar en Publicaciones Semana en el 2016 y por esa ruta rehízo puentes con la política.

Gilinski le tomó confianza desde el primer momento y pronto se convirtió en una escudera del nuevo dueño, que en 2021 se quedó con la totalidad de Publicaciones Semana y empoderada, se le midió a tareas tan complicadas como tener que anunciarle a Daniel Coronell que su columna no iba más después de 16 años de su popular publicación.

Encajó también el retiro de María Ximena Duzán y el emblemático Antonio Caballero y del lado de su jefe Gabriel Gilinki, quien piloteaba la nave desde Miami, afrontó la renuncia del equipo periodístico de la revista. La crisis catapultó a la periodista Vicky Dávila a la dirección de Semana donde, tras liderar una oposición frontal contra el gobierno de Gustavo Petro, terminó cocinándose su pre candidatura presidencial.

Suárez se retiró de Semana en el 2023 pero quedaron los vínculos con Vicky Dávila y Gabriel Gilinski quien se convirtió en un gran aliado de Abelardo de la Espriella una vez naufragó la candidatura de la exdirectora de Semana que fue apoyada íntegramente por él.

Aliados de Abelardo

Vicky Dávila se gastó $2.378 millones en la recolección de las firmas con las que avaló su candidatura presidencial por el movimiento Valientes. El 88% de su financiación, $2.100 millones, vino de un solo empresario: Gabriel Gilinski, según el informe del Consejo Nacional Electoral.

Como en la campaña presidencial de Álvaro Uribe, Sandra Suárez entró al primer anillo y asumió la gerencia del movimiento Valientes, al que se vinculó también su coequipera en Primero Colombia, los uribistas de la primera línea, Alicia Arango, como jefe de debate de la campaña de Vicky Dávila.

Suárez se mantuvo vinculada a Semana en su rol como asesora no exclusiva al frente del Círculo de Mujeres Semana Dinero, conformado por mujeres líderes, ejecutivas de alto nivel tomadoras de decisiones en Colombia. Además, mantuvo su asiento en la junta directiva que ocupa desde su retiro de la compañía junto al propio Gilinski.

Cuando la candidatura de Dávila se fue a pique en la Gran Consulta por Colombia que ganó Paloma Valencia, Suárez siguió en la brega política. Igual que su candidata, no cumplió el compromiso de sus coequiperos de apoyar al ganador, en este caso la candidata del Centro Democrático, en mayo de 2026 anunció públicamente y por carta, su respaldo a Abelardo de la Espriella. Dijo entonces conocer personalmente desde dos décadas atrás en el ejercicio profesional, destacando su disciplina y su método de trabajo.

La movida le resultó y acaba de aterrizar en un cargo de alto nivel como es la dirección del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el brazo social del gobierno que en el gobierno tuvo un rol clave para la ejecución de su masivo reparto de subsidios pero que en el de Abelardo de la Espriella se ocupara de “escaalar el liderazgo y desarrollar el capital humano y social para que los colombianos salgan de la pobreza y tengan oportunidades reales de transformación”. Eso es lo que se espera ver desde el 7 de agosto.

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