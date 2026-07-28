La Secretaria de Educación de Bogotá empeñada en frenarle a los niños, los celulares en el colegio

El tema del uso de los celulares en los colegios sigue alertando a padres de familia, profesores y directivas de los colegios de Bogotá y el resto del país. Ante la falta de una normativa que se ocupe de la forma correcta de usarlos por parte de los alumnos, las comunidades académicas y las instituciones educativas, la Secretaría de Educación de Bogotá, anunció que está trabajando en la expedición de una resolución por medio de la cual se restrinja el uso de los dispositivos en los colegios públicos de la ciudad.

Según la Secretaría de Educación, Julia Rubiano, dicho documento se ha venido elaborando durante 2026, en conjunto con los colegios. Durante foros educativos, se tocaron temas como las recomendaciones puntuales de uso, los descansos de los estudiantes y los límites necesarios para no afectar el juego y la sociabilidad de los alumnos. Además, trataron otros temas: el propósito del uso de la tecnología en los espacios de estudio y el acompañamiento de adultos en dicho uso.

De acuerdo con lo manifestado por Rubiano, los controles y la reglamentación se realizarían teniendo en cuenta el Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno nacional por medio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, con el objetivo de ejercer control y posibles restricciones en el uso de los dispositivos en las 412 instituciones públicas de la capital del país.

La problemática en la regulación del uso de celulares en las instituciones públicas radica en dos aspectos: el acceso general a los celulares y el acceso a redes, aplicaciones y plataformas. En este segundo aspecto, la comunidad estudiantil se ve más afectada. La adicción y afectación a la salud metal es el principal riesgo en la actualidad.

La entidad aseguró que la presencia de las plataformas digitales en dicha reglamentación es indispensable para la regulación del uso de celulares y propuso que haya bloqueos y regulación de horarios en los contenidos consumidos por los estudiantes.

Rubiano aseguró que se debe ser más especifico limitando el tiempo de uso y deshabilitar funciones para que no puedan ver videos sin horarios. Además, la funcionaria aseguró que se deben crear perfiles y accesos para jóvenes que tienen objetivos diferentes a los adultos, teniendo en cuenta que mundialmente se habla de edades específicas para poder ingresar a las redes sociales. En ese sentido, ya hay países como Francia, Nueva Zelandia y Suecia, que están hablando de prohibir las redes sociales desde la primera infancia.

En 2025, durante la realización de un estudio piloto sobre bienestar digital, se adelantó una encuesta entre 400 estudiantes de cinco colegios públicos de Bogotá. Allí, descubrieron que los estudiantes aseguraban utilizar el dispositivo durante 6 horas diarias. Sin embargo, la medición objetiva mostró que el promedio real era de 7,3 horas.

De acuerdo con el experimento, la distribución del tiempo de los jóvenes se concentra en su mayor proporción en las redes sociales. En segundo lugar, aparecieron los video juegos y los servicios de mensajería instantánea. Por otra parte, el análisis detectó a estudiantes que ocupaban hasta 6 horas diarias en la plataforma Tik Tok, otras 6 horas en WhatsaApp y 4 horas más en Facebook. Aún más alarmante es el hecho de que dichos horarios se intensificaban en las noches y los fines de semana.

El estudio también arrojó que el 95% de los estudiantes habían intentado reducir el tiempo dedicado a los dispositivos celulares, pero sin poder lograrlo. El 76% de ellos consideró que el celular es una herramienta muy útil para aprender, aunque su uso diario no iba encaminado precisamente a fines educativos.

El Decreto 0769 de 2026, expedido por el Gobierno por medio de Min Tic, reglamenta la Ley 2489 de 2025. Allí, establece una corresponsabilidad enfocada en blindar y proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos del uso indiscriminado de Internet. Sin duda, la seguridad digital de los menores no debe ser una responsabilidad exclusiva de los padres y cuidadores, sino que se deben involucrar a las familias, el Estado, los colegios y las empresas tecnológicas.

Dentro de las nuevas reglas se encuentran frenar el perfilamiento algorítmico comercial, el rastreo de ubicación y la recolección de datos biométricos de los menores. Con ese objetivo, se debe aplicar la seguridad y privacidad desde el diseño de los servicios. Los responsables están obligados a bloquear, eliminar y reportar de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación cualquier contenido de abuso sexual infantil o explotación sexual.

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