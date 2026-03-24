- Con baterías industriales los chinos empiezan a competir en el negocio de energía solar

Ya aterrizó Sungrow, una de las gigantes de estos materiales, y el CEO Héctor Núñez quiere pisar duro en el país

Colombia vive una expansión de las energías renovables: solo en 2024 se alcanzaron cifras de inversión récord de 9 billones de pesos en tecnologías solares y ahora Sungrow, una empresa china que lidera el mercado mundial de inversores fotovoltaicos quiere expandir sus operaciones en el país.

Con la puesta en marcha del programa 'Colombia Solar', impulsado por el gobierno nacional, la matriz energética del país reporta un aumento de 13,87 % en energías limpias. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, esta cifra corresponde a fuentes de energía solares y eólicas, y supera el 2% de lo registrado en 2022.

En este contexto, Sungrow quiere hacerse más protagonista. Fundada por el empresario asiático Cao Renxian, quien fue profesor de la Universidad Tecnológica de China, localizada en Hefei, Sungrow tiene su sede regional en Chile y hace presencia con proyectos en Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú y otros países de Centroamérica.

Cao Renxian comenzó a trabajar y desarrollar tecnología en la producción de inversores solares en 1977, cuando se trataba de una apuesta arriesgada, pero logró consolidarse y en 2005, cuando China aprobó la ley de Energías Renovables, las granjas solares y turbinas eólicas en ese país vivieron un boom exponencial.

En 2015, se vivió un auge en la demanda de baterías industriales que almacenan la energía solar, un producto estrella de Sungrow. Desde ese momento, la expansión de la compañía ido en aumento.

Aunque Sungrow ya ha consolidado su presencia en grandes parques solares ubicados en los Llanos Orientales y en el Meta, ahora buscan ofrecer alternativas en el mercado de soluciones residenciales y comercios de pequeña escala.

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