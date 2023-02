Con abrumador triunfo electoral Correa regresa por la puerta grande en Ecuador

.Publicidad.

Es una jornada electoral que ha probado el resurgimiento del correísmo en Ecuador. El domingo, en las elecciones provinciales y locales del país andino, el expresidente e izquierdista Rafael Correa y su nuevo movimiento político, Revolución Ciudadana, se llevaron los municipios y las provincias más pobladas del país.

El movimiento RC5 -cuyas siglas coinciden con el nombre de Rafael Correa- se han hecho con siete provincias: Pichincha, cuya principal ciudad es la capital Quito, Azuay, Santo Domingo, Santa Elena, Manabí, Guayas y Guayaquil, estas dos últimas con un gran giro ya que habían sido tradicionalmente feudo del partido religioso y conservador, Partido Social Cristiano (PSC).

En el corazón económico del país, Guayaquil, el PSC había gobernado durante los últimos 31 años. Con los resultados de estas elecciones, que se consideran un sondeo de cara a las elecciones presidenciales de 2025, el correísmo se ha llevado un tercio de las 24 provincias del país. El tercio más importante por densidad de población.

"Los borregos unidos jamás serán vencidos", apuntó el exmandatario a través de Twitter con un vídeo de ovejas y la canción 'We Are the Champions' del grupo musical Queen, de fondo.

Y es que Correa ha desafiado a los sondeos. Algunas encuestadoras como Cedatos han errado tanto en los resultados de los comicios municipales y regionales como en la aprobación del referendo 2023, ya que daban la victoria al oficialismo, que al final se ha llevado un gran chasco.

Desde algún lugar de Ciudad de México, donde reside desde que la justicia ecuatoriana lo condenó a ocho años por corrupción, Correa celebró la posibilidad de volver al poder en 2025.

Pero este lunes no todos han celebrado. De hecho, el presidente Guillermo Lasso ha guardado silencio ante los resultados. Desde el Palacio de Carondelet, el mandatario vio cómo, además de no obtener ninguna victoria importante en las elecciones, su referendo va camino al fracaso.

Las proyecciones positivas le jugaron una mala pasada. Y Lasso se vio obligado a cancelar un evento en Quito que había organizado para hablar sobre la victoria del Sí al ver los resultados preliminares, lejos de lo que habían vaticinado las encuestas.

Si la tendencia del No se impone, a Lasso le esperan dos años de gobierno complejos en los que necesitará crear consensos para poder gobernar.

¿Un 'No' al referendo 2023 o un 'No' a Lasso?

Era un cartucho imprescindible para el Gobierno de Guillermo Lasso. Y parece que se va a quemar sin obtener los resultados que el conservador esperaba.

El conocido como referendo 2023 contenía ocho preguntas referentes a ocho enmiendas en la Constitución planteadas por Lasso. Entre estas se incluían temas muy delicados para los ecuatorianos actualmente, como la seguridad y otras reformas democráticas.

Las cuestiones más relevantes: permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por crimen organizado, reducir el número de asambleístas, imponer un número mínimo de afiliados a movimientos políticos y quitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el poder de designar autoridades estatales como el fiscal general y el contralor.

Pero más allá del contenido per se, estas ocho preguntas tienen otro valor en las urnas, se consideran un balance de gestión de Lasso hasta el momento. Y los resultados, hasta el momento, son desesperanzadores para el presidente de derechas.

En las ocho preguntas va ganando el 'No'. Una de las más importantes, la extradición de los criminales que formen parte de redes internacionales de narcotráfico y corrupción, también cuenta con la oposición de los ciudadanos.

Este punto del referendo es especialmente importante porque cuenta con un objetivo no declarado por parte del gobierno: entregar a los narcos nacionales a Estados Unidos, donde suelen permanecer presos muchos años, una medida para infundir miedo entre los criminales.

Colombia, país vecino y mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990. Aunque también es algo que genera polémica nacionalmente.

“La extradición no es para cualquier persona ni para el que se lleva un celular en la calle. La extradición es para el que se inmiscuye en delincuencia organizada internacional. Sirve para establecer niveles de colaboración con otros países que tienen mejor sistema de justicia, carcelario e infraestructura”, se justificó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al medio de comunicación ‘CNN’.

El problema que ven algunos expertos es que este movimiento menoscaba la soberanía nacional, ya que no se les impone penas en su país de origen y, por tanto, el más perjudicado por sus actos delictivos. Y que el Ejecutivo debería centrarse más en reforzar las instituciones públicas que en mandar a los delincuentes al extranjero.

En general, los politólogos opinan que los sectores de la oposición han tenido un gran peso en el previsible fracaso de este referendo. La corriente del expresidente Rafael Correa, la de las organizaciones indígenas -partido Pachakutik a la cabeza- y otros sectores de izquierda han apostado fuertemente por el 'No'.

“Di 'No' al referendo. Castiga a Lasso”, se leía en algunos carteles por las calles de todo el país antes de la votación de la consulta.

Y es que este ha sido un mecanismo habitual para evaluar la gestión de los presidentes durante toda la historia de la democracia en Ecuador. Decir no al referendo es, por tanto, decir no al presidente.

Por eso, a pesar de que algunas preguntas carecían de tinte ideológico y son cambios institucionales muy “importantes y necesarios” para el país, según los politólogos, este no era el momento idóneo para plantear estas preguntas en Ecuador. Ya que el país está sumido en una crisis económica y también de seguridad.

Algo que se suma a la crisis en el sistema de partidos políticos desde hace dos décadas, por eso no hay grandes tendencias. Y nadie consigue mayorías aplastantes.

Aunque, por el momento y con el conteo aún en activo, el CNE aún tiene diez días para dar el cómputo total del referendo. Y algunos puntos podrían cambiar.

De ser así, el Ejecutivo tendrá un año para aplicar las enmiendas a la Constitución si gana el 'Sí' en alguna de las preguntas.

Unas elecciones empañadas por la violencia política

La guerra de Lasso contra el narcotráfico y la delincuencia organizado se está traduciendo -paradójicamente- en un aumento de la violencia en Ecuador. Y este es un mal que ha llegado también a la esfera política y pública.

Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López en la costa ecuatoriana, fue asesinado en la víspera electoral. Se encontraba en un inmueble cuando un grupo de personas armadas entró y lo acribilló a balazos.

Es el segundo candidato a estas elecciones en ser asesinado, el primero fue Julio César Farachio, candidato a alcalde de la ciudad de Salinas, asesinado el 21 de enero por dos hombres en una motocicleta que le dispararon mientras realizaba un mitin de su campaña electoral.

Sucesos que se suman a los 15 actos violentos que ha registrado Ecuador durante estos comicios, los más violentos jamás registrados.

Muchos analistas indican que el motivo de este surgimiento de violencia política es que hay “dinero sucio” en las esferas públicas ecuatorianas. Es decir, dinero que proviene de organizaciones criminales, fruto de la corrupción.

"El crimen organizado -con las estructuras de corrupción necesarias para que esto pase- estaría penetrando en la política ecuatoriana", apuntó Simón Pachano, analista político, al respecto.

En medio de todos estos problemas que atraviesa la nación andina, tras estas elecciones, queda por ver cómo se organizará la clase política ecuatoriana para contrarrestar la situación del país e intentar impulsarlo de nuevo.