- El triste desenlace del río Bogotá si la ciudad y la Sabana siguen expandiéndose de forma desproporcionada

Aunque hay obras para descontaminar el río Bogotá, se advierte que su recuperación será difícil si la ciudad y la Sabana crecen con el mismo modelo urbano

El río Bogotá no es un curso de agua cualquiera. A lo largo de más de 375 kilómetros, desde el páramo de Guacheneque hasta su desembocadura en el río Magdalena, atraviesa 45 municipios y una de las regiones más productivas del país. En su área de influencia se desarrolla cerca del 26 % de las actividades agrícolas, pecuarias e industriales que permiten que la capital de Colombia mantenga su ritmo, y su dinámica impacta de forma directa a más de nueve millones de personas.

El peso económico también es significativo. De acuerdo con datos oficiales, la región vinculada a la cuenca del río aporta cerca del 32 % del Producto Interno Bruto nacional. Sin embargo, ese mismo motor económico ha sido, en parte, responsable de su deterioro. Décadas de urbanización acelerada, vertimientos industriales sin tratamiento adecuado y descargas domésticas han convertido a este río en uno de los más contaminados del planeta.

Las consecuencias no son solo ambientales. La baja presencia de oxígeno disuelto amenaza la fauna y flora nativa, mientras los malos olores y la calidad del agua generan riesgos de salud pública en zonas cercanas.

En los últimos años, el Estado ha impulsado grandes proyectos de saneamiento, como la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre y el desarrollo de la PTAR Canoas, considerada una de las obras de infraestructura ambiental más importantes del país. Estos proyectos buscan reducir significativamente la carga contaminante que llega al río.

No obstante, la magnitud del impacto acumulado durante décadas implica que los resultados no serán inmediatos. El saneamiento del río Bogotá depende no solo de infraestructura, sino de control efectivo de vertimientos, cumplimiento normativo, reorganización del territorio y cambios en las prácticas productivas.

Descentralizar la presión sobre el río: la descontaminación pierde sentido si Bogotá y la sabana no cambia su modelo de crecimiento

En este contexto se desarrolló el conversatorio “Río Bogotá: Problemáticas, Retos y Perspectivas Transmodernas”, organizado el 13 de marzo por la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. El encuentro reunió a investigadores, representantes institucionales y estudiantes para analizar los desafíos estructurales de la cuenca.

Uno de los planteamientos más importantes que se escucharon en el conversatorio fue el abordaje del Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT) y su llamado a reorganizar el territorio alrededor del agua. Para María Camila Acosta Santos, docente de Ingeniería Ambiental de la universidad, el problema no se limita a la contaminación puntual, sino al modelo de ocupación territorial.

“Tenemos que hablar de una reorganización del territorio en torno al agua. Eso implica descentralizar la co-urbanización de Bogotá y de la Sabana centro y occidente, salirnos de ese ámbito de seguir sobreexplotando el recurso hídrico sobre la fuente principal del río Bogotá”, afirmó.

La docente advierte que la concentración urbana y productiva sobre la Sabana ha generado una presión desproporcionada sobre la cuenca alta y media del río. En su visión, la recuperación real no se logrará si no se replantea el modelo de crecimiento territorial que ha concentrado población, industria y demanda hídrica en los mismos puntos durante décadas.

“También debemos enfocarnos en que las comunidades alrededor del río tienen sus propias problemáticas y dinámicas”, agregó, señalando que cualquier estrategia de recuperación debe reconocer esas realidades locales y no imponer soluciones homogéneas desde el centro.

El enfoque Transmoderno planteado, explicó, no es abstracto. Parte del “ser y el hacer” cotidiano. Es decir, transformar prácticas productivas, hábitos de consumo y decisiones urbanas que, día a día, inciden en el estado de las fuentes hídricas.

“Desde nuestro conocimiento diario y nuestro quehacer podemos enfocar nuestras acciones hacia la recuperación y la protección de las fuentes que abastecen nuestros hogares”, sostuvo.

Participación ciudadana y gobernanza del agua

Durante el conversatorio, se enfatizó que la recuperación del río Bogotá exige fortalecer la gobernanza del agua y democratizar las decisiones sobre el territorio. Modelos de participación comunitaria y articulación entre instituciones y comunidades aparecen como herramientas clave para enfrentar un problema que no se resuelve únicamente desde los despachos técnicos.

Juan Esteban Clebes Morales, estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca, destacó el enfoque interdisciplinario del encuentro.

“Ser transhumano es usar nuestras capacidades para dar solución a un problema específico. Desde las ciencias sociales podemos entender qué factores históricos y culturales generan la contaminación; desde la tecnología, crear herramientas que ayuden a concientizar; y desde la agronomía, analizar los riesgos de producir con agua contaminada”, explicó.

Por su parte, David Alfonso Villalba, estudiante de Ingeniería Agronómica de la misma institución, puso el foco en la producción de alimentos. “No sirve ofrecer productos agrícolas si están contaminados con metales pesados o aguas residuales del río Bogotá”, advirtió.

Ambos coinciden en que el enfoque del Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT) nos impulsa a salir de la teoría y actuar en el territorio, entendiendo que la recuperación del río no depende solo de grandes obras, sino de cambios reales en las prácticas cotidianas y productivas.

El enfoque Transmoderno planteado desde la Universidad de Cundinamarca puso sobre la mesa la necesidad de repensar la relación cotidiana con el agua: desde la producción agrícola hasta el consumo urbano. La discusión dejó claro que, aunque las plantas de tratamiento son fundamentales, el desafío de fondo es cultural y territorial.

El río Bogotá continúa siendo uno de los mayores retos ambientales del país. La infraestructura avanza, pero la magnitud del problema exige continuidad institucional, innovación aplicada y corresponsabilidad social para que su recuperación deje de ser una promesa y se convierta en una realidad medible en el tiempo.

Anuncios.

Anuncios..