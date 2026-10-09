Compensar se alía con los dueños chilenos de Terpel para apostarle a la energía solar

La caja de compensación se unió con Terpel Sunex del grupo chileno Angelini para poner energía solar en 8 de sus sedes y reducir así en un 30 % su consumo eléctrico

Compensar y Terpel Sunex, empresa filial de la Organización Terpel, formalizaron una alianza estratégica a finales de septiembre con el propósito de instalar infraestructura de energía solar en ocho sedes de la caja de compensación ubicadas en Bogotá y Cundinamarca.

El proyecto contempla la instalación de 2.633 paneles solares con una capacidad instalada total de 1.685 kWp (kilovatio pico), montados principalmente en cubiertas y techos, con lo que se proyecta reducir cerca del 30 % del consumo de energía eléctrica de dichas instalaciones. Esta iniciativa opera mediante un esquema PPA (Power Purchase Agreement), bajo el cual Terpel Sunex asume la totalidad de la inversión, el diseño, la construcción y la operación de los sistemas, mientras que Compensar se encarga de consumir la energía generada en sus instalaciones.

El Respaldo de Organización Terpel y el Grupo Angelini

Esta alianza se enmarca dentro del portafolio del conglomerado chileno Grupo Angelini, liderado por Roberto Angelini Rossi, el cual es propietario en Colombia de la Organización Terpel, la segunda empresa de mayores ingresos en el país. El ecosistema corporativo de Terpel abarca una red de más de 2.000 estaciones de servicio de distribución de combustibles donde opera su cadena de tiendas de conveniencia Alto, la línea de suministro de combustible de aviación en los principales aeropuertos nacionales, la red de infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos Terpel Voltex y la producción y distribución de la marca de lubricantes Mobil en el territorio colombiano.

Terpel Sunex es la empresa mediante la cual el Grupo Copec ingresó formalmente al mercado de la energía solar en Colombia a partir de 2023. Se trata de un joint venture conformado entre la Organización Terpel y la firma chilena Copec Flux, ambas pertenecientes al Grupo Angelini. La historia de esta compañía se remonta a 2019, año en el que el grupo adquirió la firma Flux Solar y la renombró como Copec Flux para enfocarla en el desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica, autogeneración y almacenamiento energético para los sectores industrial y comercial.

La empresa diseña e instala sistemas solares fotovoltaicos bajo la modalidad "llave en mano", que abarca desde la ingeniería y los trámites regulatorios hasta la construcción, operación y mantenimiento continuo de los activos. Bajo la dirección de su CEO en Colombia, Mauricio Ocampo Vargas, la firma ha impulsado alianzas estratégicas para instalar plantas de autoconsumo solar en grandes superficies y centros comerciales, destacando acuerdos con Unicentro en Bogotá y Pereira, así como el desarrollo de parques y cubiertas fotovoltaicas comerciales en el Valle del Cauca y proyectos industriales a gran escala para el sector minero-energético e hidrocarburos, como el sistema de autogeneración de la empresa Hidrocasanare en el departamento del Casanare.

De manera paralela, la compañía avanza en el suroccidente colombiano en el desarrollo del sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) a escala industrial más grande del país. Este proyecto, orientado a respaldar la estabilidad operacional de la red eléctrica nacional frente a contingencias, representa una inversión aproximada de $60.000 millones de pesos financiados enteramente con capital propio.

La presencia del Grupo Angelini en Colombia se complementa con otras inversiones estratégicas en los sectores de gas y recursos forestales. A través de Abastible, filial de gas de Empresas Copec, el conglomerado participa en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) distribuyendo y comercializando gas propano envasado en cilindros y tanques estacionarios a nivel residencial e industrial por medio de marcas como Norgas, Gasan, Cargas y Rayo Gas.

Adicionalmente, el grupo opera Arauco Colombia, filial de una de las mayores productoras de celulosa y madera del mundo, mediante la cual mantiene presencia comercial y una red de distribución de madera y tableros de MDF, MDP y melaminas para las industrias de la construcción, el diseño y la fabricación de muebles en el país.

Le podría interesar: La startup que le apostó a financiar paneles solares a casas y pequeñas empresas y logró asociarse con Amarilo

Anuncios.

Anuncios..