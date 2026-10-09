- Juan Carlos Gossaín, el exliberal que se unió a De la Espriella y llega como embajador a Francia

Juan Carlos Gossaín, gobernador entre 2012 y 2015, sería el reemplazo de Alfonso Prada en una de las sedes diplomáticas más codiciadas

El exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, sería el nuevo embajador de Colombia en Francia, en reemplazo de Alfonso Prada, exdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), quien ocupaba el cargo en París desde abril de 2023. La embajada en París es una de las más apetecidas en los cargos diplomáticos del país. Gossaín llega a ella siendo políticamente cercano al presidente Abelardo de la Espriella, y en los últimos años un defensor público de sus políticas, tanto en espacios públicos como en redes sociales.

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Gossaín es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. Inició su trayectoria política junto al exalcalde Nicolás Curi, quien dirigió la Alcaldía de Cartagena en tres ocasiones. Durante esa etapa, trabajó como asesor jurídico y secretario privado y de Hacienda. Se desempeñó como secretario de Planeación de Bolívar.

Al igual que Curi, Gossaín ha mantenido afinidad con el Partido Liberal, colectividad que tiene como director al expresidente César Gaviria. Con el respaldo liberal llegó a la Gobernación de Bolívar para el periodo 2012-2015, bajo la campaña «Bolívar Ganador».

Durante su administración, impulsó proyectos como la construcción de la Transversal de los Montes de María, la reconstrucción del puente de Gambote y la creación del Centro Administrativo Departamental (CAD), en Turbaco. También promovió la liquidación de la antigua Lotería de Bolívar.

Colombia tiene cerca de 26 embajadas en Europa entre ellas Paris y Madrid

Si se confirma el nombramiento, el exmandatario departamental asumirá la representación diplomática de Colombia en París, después de una trayectoria que combina gestión administrativa y vínculos partidistas.

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