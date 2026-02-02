- Los exitosos negocios de Bad Bunny, el primer latino en ganar 'Mejor Álbum' en los Grammy con un disco 100% en español

Bad Bunny tiene un imperio que hoy factura cientos de millones de dólares en sectores como la moda, los deportes, la gastronomía, los bienes raíces y música.

Bad Bunny ya no es solo un artista que encabeza listas de reproducción. En menos de una década, el puertorriqueño pasó de grabar canciones desde su habitación a convertirse en uno de los empresarios más rentables de la industria del entretenimiento global. Su consagración en la edición 68 de los premios Grammy, donde ganó Álbum del Año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, marcó un punto de inflexión: fue el primer latino en lograrlo con un disco grabado completamente en español.

Detrás del nombre artístico está Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, quien ha sabido traducir su éxito musical en una estructura de negocios que abarca moda, gastronomía, deporte, bienes raíces, cine y contratos publicitarios. La música fue el punto de partida, pero no el único motor de su fortuna.

En plataformas digitales, sus números explican parte del fenómeno. Bad Bunny supera los 65 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha generado ingresos estimados en más de 8 millones de dólares solo por reproducciones musicales. A esto se suman cerca de 3,5 millones de dólares provenientes de YouTube y una comunidad de más de 50 millones de seguidores en Instagram, un activo clave para sus alianzas comerciales.

De la música al imperio empresarial

Uno de los pilares de su expansión ha sido la moda. Desde 2021 mantiene una alianza con Adidas, con la que ha lanzado al menos 14 modelos de calzado. Cada edición, con precios promedio de 160 dólares, se agota en horas. Antes, en 2020, sorprendió con Crocs fluorescentes decoradas con orejas de conejo que se vendieron por completo el día de su lanzamiento. La capacidad de convertir ediciones limitadas en productos de culto ha sido clave en su estrategia comercial.

Por otra parte, su incursión en la alta costura llegó con Gucci y Jacquemus. La casa italiana lo eligió como imagen de su campaña Savoy, mientras que con Jacquemus colaboró en la colección Le Splash. Estas asociaciones reforzaron su posicionamiento como figura transversal entre la música y el lujo.

En gastronomía, Bad Bunny adquirió participación en el restaurante Gekkō, en Miami, especializado en cocina japonesa de alto nivel. El proyecto, desarrollado junto al empresario David Grutman, combina experiencia sensorial y exclusividad, apuntando a un público de alto poder adquisitivo.

El deporte también forma parte de su portafolio. En 2021 se convirtió en copropietario de los Cangrejeros de Santurce, histórico equipo del baloncesto puertorriqueño. Más adelante creó Rimas Sports, agencia dedicada a la representación de atletas emergentes. El enfoque está puesto en desarrollar talento local con proyección internacional.

Su faceta social se canaliza a través de la Good Bunny Foundation, creada en 2018, que impulsa programas artísticos y deportivos para niños y jóvenes en Puerto Rico. Aunque no genera ingresos, refuerza su marca y su vínculo con la isla.

Los 'gasticos' de Bad Bunny que reflejan su gran fortuna

En bienes raíces, su portafolio incluye propiedades en Miami, Los Ángeles, Nueva York y San Juan (Puerto Rico). En 2023 adquirió una mansión en Hollywood Hills por cerca de 9 millones de dólares y una vivienda en Los Ángeles valorada en 7,5 millones de euros, anteriormente propiedad de Ariana Grande. En Nueva York, alquila un departamento de lujo por 150.000 dólares mensuales.

El lujo también se refleja en su garaje. Posee un Bugatti Chiron 100 ANS, valuado en 3 millones de dólares, aunque suele desplazarse en un Toyota Corolla. Una dualidad que contrasta ostentación con sobriedad.

Y es que las giras, que han sido su mayor fuente de ingresos, son reflejo de la cantidad de dinero que llegan a las cuentas del 'Conejo malo'. Por ejemplo, el World’s Hottest Tour recaudó 314 millones de dólares, mientras que El Último Tour del Mundo alcanzó los 126 millones. Entre 2022 y 2023, sus ingresos superaron los 90 millones de dólares. En la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour (2025-2026), los primeros 12 conciertos ya generaron más de 107 millones de dólares, con proyecciones que superan los 500 millones en taquilla total del tour.

Según estimaciones de Celebrity Net Worth, su patrimonio rondaba los 18 millones de dólares a principios de 2024, aunque la cifra podría subestimar el valor real de sus activos, contratos y los conciertos realizados en los dos últimos años, consolidando un modelo donde la música es solo una pieza de un negocio mucho más grande.

