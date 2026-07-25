¿Vale la pena pagar $76.100 por la cédula digital? Esto es lo que realmente obtiene por esa plata

El trámite puede hacerse por internet, no requiere cita previa y la activación de la credencial digital se completa desde el celular mediante reconocimiento facial

Cambiar un documento que todavía sirve puede parecer un gasto innecesario. Esa suele ser la primera reacción de muchos colombianos cuando conocen que el duplicado de la cédula digital cuesta $76.100. Sin embargo, ese pago no corresponde únicamente a un nuevo plástico: también da acceso a un sistema de identificación que combina un documento físico de alta seguridad con una versión digital para el teléfono celular.

La cédula digital comenzó a expedirse en Colombia en diciembre de 2020 y, desde entonces, se ha convertido en la apuesta de la Registraduría para modernizar la identificación de los ciudadanos. Quienes cumplen 18 años la reciben gratis por primera vez, mientras que quienes ya cuentan con una cédula tradicional deben solicitar un duplicado si desean acceder a esta versión.

La principal diferencia frente al documento anterior no está en el diseño, sino en las herramientas de seguridad que incorpora para autenticar la identidad del ciudadano, tanto en trámites presenciales como virtuales.

Cómo sacar la cédula digital y qué incluye el pago de $76.100

El trámite puede iniciarse desde la página oficial de la Registraduría, en la sección "Registro Civil e Identificación" y luego en "Cédula Digital", donde es posible realizar el pago mediante PSE. También existe la opción de pagar presencialmente en los puntos de recaudo autorizados por la entidad.

Después de efectuar el pago, el ciudadano debe acudir a cualquier registraduría del país para completar el proceso de captura de fotografía, huellas y firma. No es necesario solicitar cita previa, ya que la atención se realiza por orden de llegada.

Una vez expedido el documento, el ciudadano recibe dos versiones con la misma validez jurídica: una cédula física elaborada en policarbonato, un material mucho más resistente al desgaste, y otra digital que puede llevar en el teléfono móvil mediante la aplicación Cédula Digital Colombia.

Así se activa la cédula digital en el celular

Después de descargar la aplicación, el usuario debe aceptar los términos y condiciones, seleccionar la opción para ingresar con su número de identificación y verificar que el correo electrónico registrado sea correcto.

Posteriormente, la Registraduría envía un código de seguridad al correo electrónico del ciudadano. Tras ingresarlo en la aplicación, comienza el proceso de autenticación biométrica facial, que consiste en ubicar el celular frente al rostro y seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para completar el reconocimiento.

Ese procedimiento no se realiza solo una vez. Cada vez que el ciudadano abre la aplicación debe autenticarse nuevamente con reconocimiento facial, una medida que busca impedir que otra persona pueda acceder al documento en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Si el usuario cambia de teléfono, basta con descargar nuevamente la aplicación y repetir el proceso de activación para recuperar la cédula digital.

Mucho más que un documento de identidad

Más allá de tener una versión de la cédula en el celular, el mayor beneficio está en la seguridad. La Registraduría destaca que este documento hace prácticamente imposible su falsificación o adulteración, fortalece la autenticación biométrica y reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad.

También facilita la identificación en trámites digitales con entidades públicas y privadas, permite que las autoridades verifiquen la identidad del ciudadano de forma segura y protege los datos personales mediante mecanismos de autenticación más robustos.

Otro de los beneficios es su aporte ambiental. Al impulsar procesos de identificación digital y reducir la necesidad de impresiones o reemplazos frecuentes del documento, la cédula digital contribuye a disminuir el consumo de materiales físicos, alineándose con estrategias de transformación digital más sostenibles.

Además, la Registraduría señala que Colombia se encuentra entre los países pioneros en la implementación de este tipo de identificación, desarrollada bajo estándares internacionales para garantizar la confiabilidad de los procesos de verificación de identidad.

Por esto, los $76.100 no representan únicamente el costo de un nuevo documento, sino el acceso a una herramienta que combina identificación física y digital, incorpora autenticación biométrica, protege mejor la información personal y busca hacer más seguros y ágiles los trámites que millones de colombianos realizan cada año.

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