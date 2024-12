Como Sebastián Yatra logró hacerse más grande en la meca de los musicales: Broadway

Con un papel protagónico en 'Chicago the Musical', el paisa logró ser escogido en la difícil competencia de Manhattan, el corazón de New York

.Publicidad.

Cuando apenas era un niño Sebastián Yatra solía decir: “Dame una frase y te actúo como en Broadway”, pero era solo un juego en el que hacía gala de sus inquietudes artísticas; más tarde, a sus 18 años y aún sin iniciar su carrera musical, presenció en Nueva York el musical ‘Evita’ -del que hacía parte el puertorriqueño Ricky Martin-, y ahí, se dijo: “algún día quiero estar en Broadway”.

Hoy, a sus 30 años, con una trayectoria musical de más de una década, y varios premios cosechados, aún no puede creer que ese sueño se haya hecho realidad tan pronto: el pasado 24 noviembre Yatra debutó en Broadway como protagonista del musical ‘Chicago’, interpretando al abogado Billy Flynn, en el icónico Ambassador Theatre de la Gran Manzana, actuando y cantando en inglés.

..Publicidad..

“Dios hizo lo suyo y me cumplió ese sueño que veía tan grande. Me siento soñando pero con los ojos abiertos. Vivir esto me vuela la cabeza.”, dice Yatra, sobre su participación en esta producción musical, considerada como la más longeva en la historia de las tablas de Nueva York: 28 años, 35 mil funciones, 38 países, y 34 millones de personas espectadoras de esta sátira mordaz que recrea cómo el mundo del espectáculo y los medios convierten a los criminales en celebridades. Sensacionalismo mediático.

...Publicidad...

Yatra narra que su historia con ‘Chicago’ empezó en febrero pasado a través de un simple correo electrónico. Estaba sentado en la silla de un avión, cuando abrió un mensaje, y no podía creer lo leía: una invitación para interpretar a Billy Flynn, aunque antes debía pasar por una rigurosa audición y diferentes sesiones de trabajo en Nueva York.

....Publicidad....

Lea esta historia: Sebastián Yatra: millonario y exitoso con la música y como dueño de Coordinadora Mercantil

No niega que dudó aceptar la propuesta no tanto porque no quisiera sino por temor de enfrentar el que consideraba un reto muy alto. Además, este año el foco estaba en la preparación de su cuarto disco que saldrá a principios de 2025 y una gira que lo llevará por diferentes ciudades. Adicionalmente, en febrero estará en Viña del Mar, en Chile, cantando en la Quinta Vergara.

Si bien, el intérprete de ‘Traicionera’ no tiene una larga trayectoria como actor, fue precisamente por el teatro musical que empezó a cantar. Todo inició en Miami, ciudad a la que llegó la familia Obando Giraldo (sus reales apellidos), cuando salieron de su natal Medellín. En Florida, EE.UU., el niño y adolescente ‘Sebas’ actuó en High School Musical y otras producciones en las que sintió por primera vez la adrenalina de cantar y actuar en vivo; y más reciente, hace dos años integró el elenco de ‘Once Upon a time…happily never after’, (‘Erase una vez… pero ya no’), una serie musical hecha para Netflix, en la que según sus propias palabras, interpretó a un ‘gigoló’ dentro de un “anti-cuento de hadas”.

Sebastián Yatra y su mamá María Adelaida

Con estos antecedentes, algunos consejos de allegados, pero sobre todo con las ansias de hacer realidad ese sueño que veía tan lejano, disipó temores y aceptó el desafío que le exigió -según sus propias palabras- una inmersión casi total y un proceso obsesivo para hacer que el maquiavélico y nefasto abogado Billy Flynn fuera creíble en sus zapatos.

Un proceso arduo que lo llevó a leer mil veces cómo es Flynn, conocer el motivo por cual hace cada una de las cosas que realiza con ese encanto, pero sobre todo, con esa corrupción (de) por medio. Además, dice que tomó un “montón” de clases de interpretación musical, actuación y baile para estar a la altura de la exigente obra.

Entre los maestros a los que acudió para no desafinar estuvo el afamado entrenador vocal de Los Ángeles, (California), Erick Vetro, con décadas de experiencia, que ha trabajado con figuras como Angelina Jolie, Ariana Grande, John Legend y Timothee Chalamet, entre otros.

A la par Nueva York se convirtió en su hábitat por largos meses, donde dice que disfruto de la soltería, pues rompió con su novia española, la cantante Aitana, y -en la ciudad que nunca duerme-, la guitarra y la composición se convirtieron en su mejor compañía, mientras que no hacía otra cosa que entrar y salir del teatro en pleno Times Square . “Me van a declarar monje”, sostiene entre risas el colombiano.

La dedicación y esfuerzo dieron sus frutos. Yatra lleva varios días en el foco de atención de los medios neoyorquinos -no solo hispanos sino norteamericanos-, los cuales han resaltado su performance en ‘Chicago’, y han visto en buena hora que un personaje de esta naturaleza -considerado un clásico dentro del teatro-, se le otorgue a un latino, y aún más a un colombiano de gran versatilidad para interpretar varios géneros musicales y en una reinversión constante. Y han recordado sus éxitos musicales, sus premios en los Latin Grammy, y su nominación al Oscar 2022, en la categoría ‘Mejor canción original’ con ‘Dos Oruguitas’ de la película ‘Encanto’.

Yatra tiene en la Maratón de Nueva York

Al lado de su debut en Broadway, el paisa ha acaparado titulares en la Capital del Mundo porque va y porque viene: por correr en la Maratón de Nueva York, por ser una de las estrellas invitadas al desfile de ‘Acción de Gracias’ de Macy’s y cantar el evento central de esta celebración, por ser la imagen de la firma de joyería Tiffany & Co. (Embajador regional Latinoamericano), por la invitación que hace en su Instagram la actriz Eiza Gonzáles para que lo vayan a ver en ‘Chicago’ porque “es estelar”, y hasta porque el mismísimo ‘Harry Potter’ (el actor Daniel Radcliffe) se encontraba hace poco entre los asistentes en una de las funciones del musical, etc.

Le podría interesar: ¿Quién es la famosa exnovia de Sebastián Yatra con quien se lo volvió a ver cogido de la mano?

Pero la prensa especializada también ha destacado su interpretación. La revista Billboard, afirma que “Yatra ofrece una sólida interpretación vocal y demuestra una agradable presencia en el escenario como el encantador y corrupto Billy Flynn en ‘Chicago’. Aquí no es el mismo cantante de éxitos pop latinos que encabeza las listas de sus éxitos. Es un miembro del elenco consciente y comprometido con los requisitos de este tipo de espectáculo”.

El magazine New York Art Life, por su parte, dice, “el debut de Yatra es una celebración del talento, la diversidad y la magia del teatro en vivo”; GQ, alude que “a pesar de que es la primera ocasión que el colombiano pisa los escenarios de Broadway, consigue llenar los refinados trajes y calzar los zapatos de Flynn a la perfección”. Al paso, el New York Times, sobre la obra en su conjunto, indicó que “‘Chicago’ todavía brilla hipnóticamente! Sigue siendo el mejor entretenimiento para adultos de la ciudad y aún rebosa la alegría de actuar”.

Yatra en La Voz Kids España

De igual forma, en lo personal, Yatra se ha llevado piropos. La actriz protagónica Bianca Marroquin, con quien comparte set en el musical, lo ha descrito como una persona responsable, humilde, quien le da un toque muy personal al personaje, y “además fuera del escenario es todo un amor”.

A pocas semanas de que se baje el telón, Yatra empieza a sentir la nostalgia de despojarse de su personaje: “Transformándome en otra persona, cada noche, voy a extrañar a Billy cuando se acabe pronto. Gracias a todos los que han venido acompañarme en el musical y que se aguantan el frío de Nueva York afuera cuando nos encontramos después del show”, dijo en sus redes sociales el joven intérprete.

Aunque fue una corta temporada, el paisa hizo historia al convertirse en el primer el colombiano y el actor más joven en sumergirse en este rol que en el pasado han interpretado actores de la talla de Jerry Orbach o Richard Gere. Y está completamente seguro que lo que le dijo recientemente su amigo Ricky Marti, el mismo de ‘Evita’, es verdad: eres una persona antes de Broadway, y otra después…