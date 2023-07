Cómo salvar a su mascota de morir envenenada o intoxicada

.Publicidad.

Tener un perro o un gato es toda una gran responsabilidad, no solo porque debes darles una vida digna y feliz, si no porque debes cuidar que no les pase nada malo, sobre todo cuando son traviesos o simplemente quieren comerse todo lo que ven. El listado de alimentos que puede intoxicarlos gravemente es muy detallado y no olvidemos que gracias a la malicia de otro ser humano ingieren veneno o algún tipo de sustancia nociva que puede llevarlos a la muerte. Por eso es importante conocer los primeros auxilios para una mascota envenenada o intoxicada.

Debido a estos terribles accidentes, existen algunas medidas que puedes tomar apenas sucede el hecho para minimizar significativamente los daños y parar la intoxicación o el envenenamiento mientras acudes a un profesional, lo que debes hacer de forma inmediata.

Primeros auxilios para una mascota envenenada o intoxicada.

La opción más obvia, pero sin duda la primera que debes hacer, es poner tu mano dentro de la boca del animal y tratar a toda costa de sacar lo que se están comiendo que pueda producirsles un problema y no esperar a que lo traguen. En caso de que se lo pasen el problema es mucho mayor.

Este tip es sobre todo para perros, deben inducirlos al vómito, la forma correcta de hacerlo es con agua oxigenada. La dosis es de 1 mililitro por kilogramo de peso. Si pesa 4 kilos serían cuatro mililitros y así sucesivamente. Si tu mascota no vomita, puedes repetir la acción una vez más pero si ni con la segunda vez lo hace debes recurrir de inmediato a urgencias veterinarias.

Otra opción que tienes es el carbón activado, lo debes diluir en agua y dárselo a tu mascota con una jeringuilla, en caso de que haya comido algo extraño en la calle que pueda contener veneno, este dañado o sea de la lista de alimentos tóxicos. Lo que hace este componente es absorber todas las toxinas para que tu mascota se quede con la menor cantidad posible, en todo caso debes acudir después de este acto preventivo al veterinario más cercano. Es indispensable que sea carbón activado de uso veterinario.

Estas recomendaciones sólo deben aplicarse en caso de que el estado del animal no sea avanzado, es decir, si tu mascota ya lleva un buen rato con el veneno dentro o el alimento indebido y ya presenta salivación, incoordinación, temblores y convulsiones. Solo es posible acudir a una clínica veterinaria para que hagan los procesos requeridos e intenten salvarle la vida. Recuerda no permitirle comer absolutamente nada en la calle y tener en cuenta los alimentos que no son para su ingesta.

