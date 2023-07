Si está reportado en Datacrédito este es el truco para que lo saquen sin pagar un solo peso

.Publicidad.

Estar reportado en datacrédito es el martirio que viven miles de colombianos debido a la falta de oportunidades y la difícil situación económica del país. Cuando una persona se atrasa con una deuda en un banco u otras entidades, le hacen un reporte negativo en las centrales de riesgo, un problema grande, ya que esto no le permitirá acceder a créditos y otros beneficios hasta que solucione el dinero que adeuda. Por lo que muchos se preguntan cómo salir de Datacrédito.

Frente a la situación, algunas centrales de riesgo tratan de ofrecerle a los colombianos opciones para que puedan pagar de forma rápida su deuda. Una vez esté saldada es cuestión de días o semanas para que lo retiren de la lista y pueda retomar su vida financiera con normalidad.

-Publicidad.-

Cómo salir de Datacrédito

Lo que muchos no saben, es que la ley tiene una solución sin tener que pagar un peso, para aquellos que no tienen cómo y no saben si saldrán algún día. Según lo que se dice en el artículo 13 de la ley 1266 expedida en el 2008, las personas que quieran quitar sus reportes negativos deberán esperar que se termine la prescripción extintiva de la obligación y una vez esto suceda, esperar cuatro años para que el reporte se borre de manera definitiva.

No obstante, es importante aclarar que esta prescripción puede llegar a tener una durabilidad que va entre los 5 y 10 años. Por lo que adquirir créditos, planes y otros servicios se le negaría durante este periodo a menos que pague su deuda.

Publicidad.

| Ver también: Cómo sacarle provecho a su tarjeta de crédito para comprar barato, ganar promociones y no pagar intereses