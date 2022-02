Como Poncio Pilatos, Reinaldo Rueda se lavó las manos y mandó a la selección directico a la cruz

.Publicidad.

Dicen que para traicionar no se necesita sino abrir la boca. Esto le pasó a Reinaldo Rueda el pasado 16 de febrero, cuando tuvo que rendir cuentas frente al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana por los partidos que perdió la selección contra Perú y Argentina en las eliminatorias sudamericanas que nos bajaron de la nube de ir al Mundial Catar 2022.

El presidente de Difútbol, Álvaro Gómez Alzate, fue quien reveló la chiva. Horas más tarde de la reunión con el técnico, aseguró que Rueda reprodujo un video en el que analizó las fallas de definición del equipo, echando el agua sucia al combinado por crear opciones de gol, pero no concretarlas.

Es claro que un técnico no está dentro de la cancha y no puede definir los goles por los jugadores. Y es normal que a veces ellos no logren definir. Pero una sequía de gol de siete partidos seguidos es una cuestión estructural, de preparación técnica y táctica. ¿Cómo no asumir lo que le corresponde?

El informe de Rueda recibió duras críticas. De hecho, el periodista Iván Mejía le dio palo en Twitter porque, aun siendo un técnico veterano y con experiencia, no asume su responsabilidad y actúa como un adolescente que no hizo la tarea, inventando excusas como la consabida "se la comió el perro, profe".

Les parece correcto que RR descargue la responsabilidad del fracaso de la selección con un video mostrando los fallos de definición?.No se, sin justificarlos,con esa actitud perdió totalmente el control del vestuario, raro en un DT veterano como el. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 19, 2022

En todo caso, una selección abatida y con la moral por el piso por las pocas posibilidades de ir al Mundial, lo que menos necesita es un técnico que la culpe de todos los males.