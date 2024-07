Cómo nació Marshall, la marca de amplificadores más vendida del mundo

.Publicidad.

Estados Unidos y Reino Unido son la cuna del rock en inglés, un género que se devoró el mundo en los años 60’s, 70’s, 80’s y 90’s. Tantas bandas se hicieron legendarias en aquella época que parecía haber espacio para todos, pero la realidad es que la competencia también era enorme. Por eso solo los más grandes como Jimi Hendrix utilizaban amplificadores Marshall, una marca que rápidamente se convirtió en un icono del rock gracias a su potencia y calidad.

Y es que diferentes guitarristas emblemáticos como Slash, Tom Morello y Gary Moore han sido marcados por Marshall y sus productos. Lo que con los años le dió a la marca una buena reputación y el éxito suficiente para sostenerse hasta el día de hoy. No obstante, su fundador no siempre fue un hombre dedicado a las guitarras y los amplificadores, primero tuvo que abrirse paso por la vida.

..Publicidad..

Jim, el genio detrás de la marca

James Charles más conocido como "Jim" Marshall nació en Londres, Inglaterra el 29 de julio de 1923. También era llamado "El padre del ruido" por ser el pionero de la amplificación de guitarras eléctricas. Aunque en los inicios de su vida la música no se veía por ningún lado, más bien se la pasaba en hospitales pues tuvo una niñez bastante enfermiza.

...Publicidad...

Cuándo por fin empezó a recuperarse, a sus 13 años empezó a trabajar y rebuscarse el dinero en todo tipo de cosas, entre las que estuvo una zapatería y una fábrica de mermeladas, sus primeros trabajos. Pero como todo en la vida toma su rumbo, Jim empezó a encaminarse en el mundo de la música donde inició como bailarín de tap, luego cantante y finalmente como baterista.

....Publicidad....

Jim Marshall, foto tomada de https://www.marshall.com/

En la percusión tenía un talento innato y sobresaliente por lo que terminó como docente en esta área, creando alumnos que luego fueron iconos como como Mitch Mitchell perteneciente a Jimi Hendrix Experience y Mickey Waller que estuvo en The Steampacket, The Jeff Beck Group y Little Richard. Su pasión no solo le ayudó a enseñar a otros si no a fundar una tienda de música en 1960.

Esta se ubicaba en Hanwell, al oeste de Londres y fue la cuna de lo que luego sería una pieza indispensable para el rock. Muchos guitarristas llegaron a la tienda y le insistían en vender artículos para ellos, sobre todo amplificadores. Fue así como Jim vió una gran oportunidad y la tomó, pero tuvo varios intentos fallidos. Probó distintas fórmulas, usando como referencia el Fender Bassman 5F6-A, pero cinco pruebas no funcionaron.

Marshall llegó al mundo para quedarse

Fue así como en su sexto intento creó algo maravilloso y en 1962 su primer amplificador vio el mundo, lo llamó JTM45. Lo que lo caracterizaba era que pasaba de los 30 watts en sonido limpio a 45 watts en distorsión. El éxito fue tal que tuvo que contratar a 16 personas para fabricar 20 amplificadores a la semana.

Su popularidad creció tanto entre los artistas de la época que le solicitaban amplificadores más grandes. Bajo esa necesidad crearon las cajas con dos altavoces de 12 pulgadas. Pero motivados por crear algo verdaderamente asombroso nació el cabinete 4x12 que, acompañado de los cabezales de la marca, se convirtió en uno de los estándares para las bandas a la hora de tocar en vivo.

Y lo más icónico ocurrió pasando a la década del '80, cuando la empresa de amplificadores creó el JCM800. Un cabezal que destacó en el sonido de guitarristas como Slash, Tom Morello, Zakk Wylde, James Hetfield y John Frusciante, entre muchos otros. Marshall ya era sinónimo de rock, calidad y grandes estrellas musicales. Algo que se ha mantenido en el tiempo.

El adiós de Jim y el cambio de dueño

Tras muchos años de éxitos y logros con su potente marca este icónico hombre falleció en el año 2012. Enfermó de cáncer desde hacía años y tuvo un ataque de apoplejía, según informó uno de sus hijos a la agencia Associated Press. Por supuesto la empresa quedó en manos familiares por un tiempo y todo marchó bien.

Sin embargo, Zound Industries, la empresa sueca encargada de fabricar los altavoces bluetooth y auriculares Marshall, quien hasta ahora hacía simplemente uso de una licencia de marca, finalmente adquirió Marshall Amps en 2023.

Además el CEO de Zound industries Jeremy de Maillard, afirma que los productos relacionados con la marca Marshall representan el 90% de los ingresos de su empresa, lo que significa que el legado de Jim sigue más vivo que nunca y adaptandose a la nueva industria musical.

| Ver también: Esta es la historia de las gafas Ray-Ban, un lujo que pusieron de moda los pilotos gringos