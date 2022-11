¿Cómo me estafó una reconocida aseguradora con la compra del Soat?

Por: Angela Marken |

noviembre 10, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El 14 de septiembre mi asesora de confianza por más de tres años en Axa Colpatria, Nicole, me escribió vía whatsapp y me dijo, "doña Ángela es hora de pagar su seguro todo riesgo" y lo hicimos.

Le transferí el dinero como lo he hecho estos tres últimos años y antes de despedirnos me dice, "en un mes la vuelvo a llamar para recordarle el pago del Soat que se le vence".

Pasó el mes, el Soat se me iba a vencer y en vista de que Nicole no me llamaba, la llamé al mismo número y me contestó otra asesora "Cindy Carolina". Ella inmediatamente me saludó por mi nombre y sin pedirme dato alguno me preguntó: "¿necesita el Soat?, estoy en remplazo de Nicole porque ella se retiró de AxaColpatria.

Al ser el mismo número de Nicole, que yo creí se trataba de un número corporativo de AxaColpatria le pagué el Soat, pero ¡vaya estafada! El Soat era falso.

Cuando reporté el caso en AxaColpatria, sobre haber sido estafada a través del número de una de sus empleadas con la que tenía una relación comercial de confianza y que, además, había sido asignada por ellos para que fuera mi asesora, solo me enviaron un escueto comunicado donde me dicen: "lo sentimos, te estafaron".

Llamé a mi madre a contarle y cuando nos íbamos a despedir, le dije "voy a caminar para bajar el estrés que me provoca esta situación" a lo que ella me respondió, "¡no, cómo vas a caminar por Cali! ¿no dicen que eso por allá está muy peligroso?" y me quedé pensando y lo único que se me ocurrió decirle a mi madre es: "ahora hasta contestar o llamar por celular es peligroso".

