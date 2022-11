Cuando todos esperaban que apareciera bastante sensual en la revista para adultos, la periodista le bajó la caña a mas de uno y aseguró que no verán muchos 'balones'

.Publicidad.

La expectativa que han generado las fotos de la periodista Melissa Martínez en la revista SoHo han sido gigantescas. Desde que se supo que la barranquillera iba a aparecer en el impreso para adultos, los comentarios no han cesado; y todos planean comprar la edición solamente para ver a la comunicadora, sin saber siquiera como aparecerá.

A estas 'ideas' de que podría salir ligerita de ropa, e incluso sin ella, la periodista salió al frente y le bajo la caña a sus seguidores, pues aseguró que no se verán 'muchos balones' en las fotografías que aparecerán en la revista.

-Publicidad.-

| Vea también: Ahora que está soltera ¿ Melissa Martínez podría abrir OnlyFans?

“La expectativa que han hecho con relación a ese tema, es brava y difícil. Yo creo que, la gente está esperando de mí, cosas que… No sé. Vamos a hablar de la faceta profesional, así que no esperen ver muchos balones, tampoco... no." fueron las palabras de la periodista en el programa VBar de Caracol Radio.

Publicidad.

Ahora bien, uno de sus compañeros del programa aseguró que ya vio dos de las fotos que saldrán de Melissa Martínez en la revista y confesó que están "bieeeeen". Por su parte, la comunicadora quiere calmar la emoción de sus seguidores; pero sin importar lo que haga, sí habrá mas de uno que comprará la edición de SoHo el mismo día que salga. Es inédito que la barranquillera salga en ese tipo de impresos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)