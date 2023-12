Como Mario Hernández está preparando a su hijo Lorenzo para que tome las riendas de la empresa

.Publicidad.

De niño, Lorenzo Hernández jugueteó por todos los rincones de la fábrica de productos de cuero de su papá Mario Hernández en Bogotá. Aprendió a caminar agarrado de las máquinas de coser de los operarios y de Los escritorios de las oficinas. Alli subía a garabatear dibujos, porque el arte y la expresión del color y el diseño, siempre lo ha tenido impregnado en la sangre y ese talento es una de las ventajas que ha visto en él su papa, el marroquinero mayor. Dueño de 52 tiendas en Colombia, 16 en Venezuela, una en Costa Rica y otra más en Panamá, nunca en 45 años ha dejado de crecer hasta este año, cuando paró, por la incertidumbre del gobierno de Gustavo Petro.

El menor de la familia, único hijo del segundo matrimonio del industrial Mario Hernández con Olga Lucía Olarte, quien falleció hace un par de años en Bogotá después de luchar por muchos años contra un cáncer de mieloma múltiple, ha estado siempre al lado de su papá , chupando conocimiento como una esponja, al igual que sus dos medio-hermanos Mario, quien es administrador y María Fernanda, una diseñadora industrial, hijos del primer matrimonio. Todos trabajan en el emporio marroquinero que se inventó de la nada este santandereano que vende al año unos $80 mil millones.

La historia de Lorenzo, el menor

Después de hacer su primaria en Estados Unidos, en La Florida, a donde se Mario y Olga Lucía se fueron a vivir a finales de la década de los años 90, el hoy director creativo del emporio familiar, volvió a Bogotá cuando tenía 13 años para terminar el bachillerato. No esperó dejar enfiar la cédula que lo hacía mayor de edad y cumplidos los 18 años armó maletas. Se fue a vivir a Europa y allí logró su sueño de hacerse diseñador gráfico en la Universidad de las Artes de Londres, mientras a la par trabajaba en la revista Bind de Inglaterra y en el estudio de branding Lucho Correa.

A los 19 años volvió a Colombia con la idea clara de hacerse camino en la empresa de su papá y de aplicar allí lo aprendido en las aulas de París. Una de las primeras ideas de Lorenzo Hernández a la que el experimentado industrial le dio luz verde fue a la creación de la línea de perfumería Mario Hernández. La idea se le ocurrió al ver las vitrinas de las grandes tiendas parisinas como Chanel y Louis Vuitton llenas no solo de ropa y carteras sino de otros artículos como perfumes, sombreros, y hasta llaveros que acercan a los clientes a la marca sin tener que gastar millones en un bolso de cuero.

Lorenzo estuvo detrás del paso a paso de la creación de los perfumes de alta calidad que hoy son referentes en las tiendas del marroquinero. El proceso, según lo contó el mismo Lorenzo Hernández, tardó más de seis meses, eligiendo las fragancias perfectas que se acomodaran al estilo Mario Hernández. Así resultaron en las vitrinas de las tiendas el perfume M, para mujer y el H, para hombre, que en Colombia salieron al mercado con un precio de $240 mil.

Haber liderado con éxito su primer proyecto dentro de la empresa, le entregó a Lorenzo la dirección creativa de la compañía. Con apenas 25 años, desde 2020, se convirtió en la cabeza del equipo de 15 creativos que trabajan en los temas de inspiración, de nombre, de imagen y el discurso de la empresa. Lorenzo Hernández también comanda el barco del área de mercadeo de las 70 tiendas que tienen en Colombia, Venezuela, Costa Rica y Panamá.

Sin saberlo estaba preparando para tiempos difíciles que estaban por llegar, como los vive el empresarios con las medidas de Petro en términos tributarios y laborales que son para él, una amenaza al crecimiento de su empresa. Ha sabido mantener una relación de cercanía con sus empleados, con los que casi convive, una relación que las nuevas decisiones del gobernante de izquierda pueden echar a perder.

Hoy el papá Mario y el hijo Lorenzo trabajan en llave. El empresario se encarga de lo que sabe hacer: negocios y montar locales en sitios estratégicos y su hijo menor cuida con ojo de águila los detalles de todas las prendas de vestir y carteras y maletas que se confeccionan en la fábrica. Aunque los choques no faltan y más con un papá santandereano que regaña cada vez que da una orden, las ventas desde que Lorenzo trabaja a su lado hablan bien de la combinación entre saber hacer negocios y diseñar con el estilo que Lorenzo les pone a las piezas.

De los tres hijos de Mario Hernández, el empresario que inició hace 45 años con una empresa quebrada de chaquetas de cuero que solo tenía 10 empleados, Lorenzo es a quien todos ve con los ojos del heredero cuando su padre de un paso al costado al frente de la compañía. El menor de los hijos, aunque no tiene el mismo gusto por los números y los documentos y por hacer dinero, es quien día a día trabaja al lado de su papá. Lorenzo no lo deja solo y más desde que murió su mamá y el millonario empresario quedó viudo, un golpe del que no se ha podido recuperar del todo.

De lunes a viernes Lorenzo Hernández es un empleado más de la empresa y su papá, Mario Hernández, es el dueño y el jefe que da las órdenes. En la empresa Lorenzo se ha sabido ganar su cargo al frente de varios equipos. Las críticas que tienen los nuevos diseños de la Mario Hernández muestran que el apellido no le dio a Lorenzo el puesto de director en la empresa que hoy tiene más de mil empleados.

El sábado es un día especial para los dos Hernández y se vuelven a ver en la cancha de golf, deporte que comparten como hobbie. Allí dejan de lado los delantales de empresario y diseñador y se disfrutan la lucha de acabar primero con los 18 hoyos recordando que desde que Olga Lucía falleció, madre y esposa, se tienen uno al otro para seguir creciendo como empresa y acompañarse como familia. Allí también conversan del país, de las preocupaciones del gobierno que Hernandez ve con horror y el papá no duda en compartir las dificultades que lo han llevado a tomar dolorosas decisiones como las de tener que frenar el crecimiento de su compañía.