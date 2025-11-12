Cómo logró Abelardo de la Espriella jalonar a 4 líderes cristianos a su campaña presidencial

Pastores que mueven fieles y votos como Enrique Gomez, John Milton Rodríguez, Miguel Arrázola y Oswaldo Ortiz ya forma parte de los Defensores de la patria.

La candidatura de Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales de 2026 ha despertado un inesperado entusiasmo en sectores cristianos y evangélicos, que ven en el abogado cordobés un líder capaz de “defender la patria y los valores de la fe”.

Figuras como el apóstol Enrique Gómez, fundador del Centro Misionero Bethesda, oraron recientemente por él en un encuentro privado. De la Espriella compartió el momento en sus redes sociales y escribió:

“Me llena de orgullo recibir el respaldo del Apóstol Enrique Gómez. Su apoyo confirma que vamos por el camino correcto, con la bendición de Cristo. Colombia es de Cristo, y con Él seré el Ciro que guíe a la Patria”. @delaespriella_style Me llena de orgullo recibir el respaldo del Apóstol Enrique Gómez, fundador del Centro Misionero Bethesda Iglesia del Millón de Almas. Su apoyo confirma que vamos por el camino correcto, con la bendición de Cristo y acompañado de los mejores hombres de fe en Colombia. ✝️✨ Colombia es de Cristo, y con Él seré el Ciro que guíe a la Patria. ¡Firme por la Patria! 🫡🇨🇴 ♬ sonido original - Abelardo De La Espriella

Influencers y pastores se unen a De la Espriella

El mensaje fue ampliamente difundido entre comunidades cristianas, donde su figura empieza a ganar terreno. También se sumó el influenciador Oswaldo Ortiz, excandidato al Senado y líder de opinión entre cristianos.

“No es tiempo de egos ni de cálculos. Unámonos a Abelardo de la Espriella, porque representa la voz firme que no se vende ni se rinde”, escribió Ortiz en su cuenta de Instagram.

El pastor John Milton Rodríguez, fundador de Colombia Justa Libres, también anunció su respaldo tras dejar su partido; así como el pastor Miguel Arrázola, líder de la iglesia Ríos de Vida en Cartagena, quien en la convención política de Abelardo en el Movistar Arena de Bogotá afirmó que “el socialismo se metió en las iglesias” y que “no puede haber patria sin Dios ni bandera sin cruz”.

Por último, a estos apoyos se ha unido el movimiento Salvación Nacional, cuyo director Enrique Gómez Martínez (conocido por su discurso conservador y su defensa de la ética cristiana) asumió como jefe de debate de la campaña. Según Gómez, el respaldo de las iglesias se debe a una coincidencia “en valores y principios” frente a lo que consideran una “crisis moral y política” del país.

El nuevo 'espíritu electoral' de Abelardo de la Espriella

Sin embargo, la ola de simpatía cristiana hacia De la Espriella no ha estado exenta de polémica. En redes sociales, la periodista Laura Camila Vargas recordó una entrevista de 2020 en la que el entonces litigante declaró abiertamente:

“No creo en nada que la razón no pueda explicar. Soy ateo”.

El video se viralizó, reavivando el debate sobre si el giro religioso del precandidato responde a una conversión espiritual genuina o a un cálculo electoral.

Vargas sostuvo que “en un país donde ocho de cada diez personas se declara católica o cristiana, declararse ateo cuesta votos”, sugiriendo que el abogado habría adaptado su discurso a la sensibilidad de la derecha religiosa.

Pese a las críticas, De la Espriella insiste en que su fe es sincera y que Colombia necesita un líder con valores cristianos y amor por la patria, consolidando una base política que busca unir a la derecha bajo una consigna de tono espiritual: “Dios, familia y patria”.

