- La empresa caleña que fabricó los carruajes eléctricos de Cartagena que reemplazan los coches de caballos

Rennorgy, fundada hace 4 años por los mismos dueños de Expreso Palmira, con asesoría de China cambió la manera de recorrer la zona histórica de la heroica

Con asesoría directa desde China y tras recibir las partes para ensamblar los carruajes que empiezan desde este mes a rodar por las calles de Cartagena en reemplazo a los tirados por caballos, la empresa caleña Rennorgy consolida su liderazgo en la movilidad eléctrica del país. Es también líder en propuestas para el almacenamiento de energía.

La compañía se encargó de finiquitar los 62 coches 100 % eléctricos que llegaron desde Henan, poniendo fin a décadas de controversia por el maltrato animal. Henan es un centro de fábricas de automotrices y el primer lote de 24 coches eléctricos fue entregado a la ciudad de Cartagena el martes 11 de noviembre.

Origen y liderazgo de Rennorgy

Rennorgy fue fundada en 2021 y está ubicada en la zona industrial de Yumbo, Valle del Cauca. Es una empresa pionera en el ensamble de vehículos eléctricos, baterías, y sistemas de almacenamiento y respaldo de energía.

Su director fundador es Javier Antonio Jaramillo Ramírez , ingeniero industrial con más de 28 años de experiencia en el sector transporte y con trayectoria en el servicio público, pues fue Superintendente de Puertos y Transportes (2014-2018) durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, y gerente general de Infivalle (2008-2010). Jaramillo Ramírez es hijo del fundador de Expreso Palmira y es, además de gerente general de Expreso Palmira, socio fundador de Rennorgy y Epex, esta última una empresa de envíos que utiliza vehículos eléctricos producidos por Rennorgy.

Proyectos de movilidad eléctrica

Jaramillo ha demostrado una larga visión en el transporte eléctrico. En 2014, con otra de sus empresas, Colombiana de Chasises, fabricó un prototipo de bus eléctrico articulado para el sistema MIO. Actualmente, Expreso Palmira opera dos buses eléctricos y sostenibles producidos por esta misma compañía, en la ruta Palmira y Cali y el servicio en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira que sirve a la ciudad de Cali.

Con Rennorgy, la empresa se enfoca en crear vehículos urbanos a la medida para el sector de última milla. Estos vehículos se comercializan a partir de $50 millones, recorren entre 100 a 120 kilómetros y tienen una capacidad de carga de 500 a 600 kilos. Su principal cliente es la empresa del grupo Epex.

En enero del 2024, Angelica Patricia Álvarez Gutiérrez, Directora Ejecutiva de FENOGE (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía) le asignó el desarrollo de un programa piloto de movilidad sostenible para generar alternativas de transporte limpio que mejoren las condiciones socioeconómicas de las poblaciones de los estratos 1 y 2 en barrios del oriente de la ciudad de Cali.

Innovación en almacenamiento de energía

Gracias a sus avances en almacenamiento de energía, Rennorgy está incursionando en la fabricación de oficinas solares portátiles. Estas soluciones están diseñadas para sectores que trabajan en campo, están aislados o tienen dificultades de conexión eléctrica, como el petrolero y minero. Las oficinas portátiles pueden proveer energía para iluminación, puestos de trabajo, herramientas y habitáculos.

