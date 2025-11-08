El caso que despertó la pasión de Natalia París por Abelardo De La Espriella

La modelo y dj ha expresado su apoyo a la candidatura de ‘El Tigre’, afirmando que todo lo que se propone, lo hace

Lo que comenzó como un rumor romántico entre Abelardo De la Espriella y la modelo y DJ Natalia París se convirtió pronto en una anécdota que muchos recordaron como un malentendido con tintes de humor. Mientras parte de la opinión pública creía que existía una relación amorosa entre ambos, lo cierto era que el abogado de Montería y la modelo colombiana trabajaban juntos en uno de los casos más sonados de la cultura popular en 2007.

Natalia París recordó el episodio en el programa Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey. “Una vez él me defendió en un caso complicado para mí, porque en esa época yo hacía libros de desnudos en Soho, había muchos prejuicios sobre mí y salió una señora con un libro que se llamaba Las Prepago, pero yo contraté a Abelardo”, contó entre risas.

En la misma entrevista, la modelo confesó que, aunque ninguno de los dos sabía cómo ubicar a la autora del libro, Abelardo De la Espriella le aseguró que en tres días lograría encontrarla. “Y obviamente, yo no sé, ese man todo lo que dice que va a hacer, lo hace, es un tigre”, añadió. Estas palabras recobraron relevancia en 2021, cuando se retomaron las dudas sobre cómo el abogado había conseguido dicha información.

El caso comenzó con la publicación del libro Las Prepago, escrito por el periodista Alfredo Serrano y publicado por la editorial Oveja Negra. En él, la principal fuente de información era la proxeneta conocida como Madame Rochy, quien afirmaba haber manejado una red de mujeres que prestaban servicios sexuales a figuras del narcotráfico, la política y la farándula. En la obra, se mencionaba a Natalia París como una de las mujeres que habría tenido vínculos con un miembro del Cartel del Norte del Valle, lo que la modelo negó tajantemente.

Natalia París aclaró que su única relación con un narcotraficante fue con su exesposo, Julio Correa Valdés, y decidió emprender acciones legales para limpiar su nombre. Fue entonces cuando contrató a De la Espriella, quien, según la modelo, consiguió identificar a la mujer detrás del alias de Madame Rochy.

Sin embargo, años después surgieron versiones que cuestionan los métodos usados por el abogado. El periodista Julián F. Martínez descubrió, en medio de la investigación que adelantaba para su libro ChuzaDAS, que entre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación existía una sobre un ex empleado que aseguraba haber hecho un “encargo privado” para De la Espriella utilizando información obtenida sin autorización del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Según el testimonio de Orlando Sastoque Ángel, quien interpuso la denuncia, no era la primera vez que el abogado pedía este tipo de favores. Sastoque aseguró que en ocasiones anteriores había solicitado interceptaciones telefónicas a personas de su entorno personal. En esta ocasión, los datos obtenidos habrían permitido identificar a la verdadera mujer detrás del seudónimo, así como su residencia y sus contactos.

Ante las acusaciones, De la Espriella negó haber recurrido a prácticas ilegales. En su libro biográfico La pasión del defensor, escrito por Ángel Beccassino, explicó que la información se consiguió a través de investigadores privados contratados por su equipo, y no mediante funcionarios del Estado.

Gracias a su gestión, Natalia París logró conocer la identidad de la mujer, cuyo nombre real era Consuelo García González, y presentó una acción de tutela para detener la circulación del libro, argumentando que afectaba su buen nombre y honra. La acción fue aceptada, y Las Prepago fue retirada de circulación. A la par que avanzaba el caso, la identidad de la fuente anónima había sido filtrada a algunos medios de comunicación, entre ellos El Espectador, que publicó un artículo titulado “La ‘Madame Rochy’ en la encrucijada” donde reveló su verdadero nombre.

A pesar del éxito de los denunciantes, el caso por injuria y calumnia no continuó, pues Abelardo De la Espriella y Natalia París decidieron desistir y la denuncia fue archivada en 2009 tras varios intentos de conciliación. A pesar de los escándalos y los rumores, Natalia y Abelardo mantuvieron una relación cordial y de mutua admiración.

En la misma entrevista con Eva Rey, la modelo reconoció el apoyo y la confianza que siempre recibió del abogado. Durante el programa, ambos compartieron una llamada telefónica en la que se evidenció el respeto que aún se profesan. “Tú has sido una mujer berraca, trabajadora, que representa a la mujer colombiana, que se levanta todos los días con una buena idea y sigue luchando. De verdad, Nati, tú sabes que siempre te he querido mucho, corazón, te admiro y veo en ti una gran defensora de la patria”, expresó De la Espriella.

Hoy, aquella historia que en su momento acaparó titulares y controversias es recordada como uno de los episodios más mediáticos de la farándula y la justicia colombiana.

