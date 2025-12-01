Así funciona la nueva red aérea que transformará la seguridad en el Valle del Cauca

La Gobernación presentó RAPTOR, una red de drones 4K con análisis en tiempo real para vigilancia permanente y reacción inmediata ante amenazas de seguridad

El Valle del Cauca da un salto tecnológico en materia de seguridad. La Gobernación del Valle presentó la Red Aérea de Protección Territorial, que le permite a las autoridades reaccionar con rapidez frente al delito. Una inversión con recursos de la Tasa de Seguridad.

El Valle del Cauca dio un paso histórico en su estrategia de seguridad ciudadana con la implementación de la Red Aérea de Protección Territorial, RAPTOR, una moderna herramienta tecnológica que combina vigilancia aérea con drones, análisis de datos y articulación institucional para combatir el crimen. La iniciativa, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, se consolida como una de las acciones más innovadoras en la región para fortalecer la convivencia y la protección ciudadana.

“El RAPTOR cumple cinco condiciones específicas: control territorial, prevención y disuasión, identificación temprana de los delincuentes, análisis de datos y articulación institucional entre la Gobernación, alcaldías, Ejército, Policía y comunidad”, explicó la mandataria durante el lanzamiento del sistema, al señalar que representa “un avance tecnológico importante que demuestra que estamos con las botas puestas por la seguridad del Valle del Cauca”.

El RAPTOR está conformado por cuatro drones de alta tecnología, equipados con cámaras 4K, capacidad de visión infrarroja, detección de calor y un alcance de hasta ocho kilómetros. Estas aeronaves pueden desplazarse a más de 80 kilómetros por hora y operar a 500 pies de altura, lo que permite realizar patrullajes eficientes tanto de día como de noche, sin importar el clima.

El coronel retirado Diego Calvo, director del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), explicó que “el sistema está alineado al CGES, al Observatorio del Delito y a todas las entidades territoriales. Su principal objetivo es analizar los escenarios de inseguridad y acompañar las operaciones en tiempo real”.

Las imágenes y datos captados por los drones se monitorean directamente desde el CGES en Buga, lo que garantiza una respuesta inmediata. Pero más allá de su potencia tecnológica, el RAPTOR representa un símbolo de confianza ciudadana. Los caleños fueron los primeros en conocer los alcances del sistema.

Vecinos de barrios como Mariano Ramos como Yuri Andrea Rodríguez, destacaron esta “herramienta que nos aporta seguridad, más confianza y ayuda a evitar mucha delincuencia”.

Carlos García, otro de los residentes de este sector del oriente caleño, señaló que “es muy importante que avance la seguridad, sobre todo por los niños y las personas mayores. Con el RAPTOR sentimos que la vigilancia es real y que se están tomando acciones concretas para protegernos”.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, precisó que el sistema operará en Cali y será desplegado progresivamente a los municipios con mayores índices de inseguridad. “Es una herramienta poderosa que operará de forma coordinada con las alcaldías y la Fuerza Pública”.

La iniciativa financiada con recursos de la Tasa de Seguridad fortalece las acciones en materia de prevención del delito, fortalecimiento institucional y participación comunitaria.

El RAPTOR no solo marca un antes y un después en el monitoreo y control territorial, sino que refuerza la visión de un Valle del Cauca más seguro, moderno y conectado, donde la tecnología se convierte en aliada directa de las autoridades y la ciudadanía.

“La Gobernación trabaja todos los días, trabaja día y noche pensando en proteger a nuestros ciudadanos y darle duro a la delincuencia, porque ese es nuestro propósito”, concluyó la gobernadora Dilian Francisca Toro, al señalar que ahora la protección de los ciudadanos se blinda desde el aire.

Datos: El RAPTOR operará en los puntos más críticos de seguridad en el departamento.

*Con información suministrada por la Gobernación del Valle.

