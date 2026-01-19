Este pueblo de Cundinamarca está a tan solo una hora de Bogotá y es ideal para una escapada por sus termales

Cerca de la capital se esconde un destino perfecto para una escapada rápida y económica de fin de semana

Se acabaron las vacaciones y pensar en un viaje largo parece una tarea titánica durante los primeros meses del año. Muchos de los destinos más llamativos suelen estar lejos de la ciudad y, además, el bolsillo ya no alcanza para tanto. Sin embargo, para todo hay solución y, para la buena fortuna de quienes viven en Bogotá, existe un pueblo de Cundinamarca muy cerca de la capital, ideal para una escapada de fin de semana. El viaje es corto y allí se pueden disfrutar varios planes, perfectos incluso para quienes no lograron descansar durante enero.

Así puede llegar a este bello pueblo de Cundinamarca y qué planes puede hacer

Entre los múltiples destinos que ofrece Cundinamarca, hay algunos cercanos a Bogotá que resultan ideales para una escapada rápida. Este es el caso de Tabio, un municipio que muchos ya conocen, pero que sigue siendo una excelente opción para visitar en cualquier momento del año.

Para llegar a Tabio hay dos rutas principales. Una de ellas es por la calle 80, un trayecto de aproximadamente 36 kilómetros que puede tardar cerca de una hora y media, dependiendo del tráfico. La otra opción es tomar la Autopista Norte, con un recorrido similar en distancia, pero que puede tomar alrededor de una hora y veinte minutos. En cualquier caso, se trata de un destino cercano, accesible y con varios atractivos para quienes lo visitan.

Quienes llegan a este pueblo de Cundinamarca suelen hacerlo para relajarse en las termales de Tabio, una de las principales atracciones naturales del municipio. Se trata de un espacio ideal para desconectarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de un ambiente tranquilo y diferente.

Además, Tabio cuenta con otros espacios para recorrer, como su jardín botánico, donde es posible caminar por senderos naturales y avistar algunas especies propias de la región. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, el parque central y la histórica iglesia de San Cayetano son paradas obligadas, pues representan buena parte de la identidad y la historia del municipio.

Un destino sereno, cercano a Bogotá y con planes variados, que vale la pena tener en cuenta si quiere salir de la ciudad sin hacer un viaje largo ni gastar de más.

