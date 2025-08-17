El impresionante televisor de Samsung con descuento en Alkosto: es 4K de 98 pulgadas

Alkosto tiene con 55% de descuento este TV de Samsung 4K de 98”, con precio final de menos de 9 millones, se ahorrará más de 11 millones

Precios especiales hay en este momento en múltiples comercios, aunque es difícil saber cuál es la mejor opción. Sin embargo, Alkosto, famosa tienda reconocida por sus promociones, lanzó ofertas imperdibles en todas las categorías. De hecho, hay un televisor Samsung en descuento que sorprende por su tamaño, la calidad de su imagen y su precio final. Le contamos más detalles de este producto que puede convertir su sala en un cine en casa.

Precio final del televisor Samsung con descuento en Alkosto

Los productos de esta marca suelen tener precios elevados debido a su calidad. Este televisor no es la excepción: según la página de Alkosto, su valor habitual es de $19.999.900. Sin embargo, hoy tiene un 55% de descuento, quedando en $8.999.900.

Medidas del TV Samsung

Además, quienes paguen con tarjeta Alkosto podrán adquirirlo por $8.799.900, un ahorro considerable. Según la página, esta promoción estará disponible hasta el 17 de agosto, aunque podría extenderse. Este es el link por si llega a estar interesado

Todo lo que debe saber de este televisor de Samsung 4K de 98 pulgadas

El televisor de Samsung con descuento 4K Crystal UHD es un televisor diseñado para quienes buscan una experiencia de cine en casa. Con una impresionante pantalla de 98 pulgadas (248,9 cm) y resolución 4K UHD, ofrece imágenes con un detalle sobresaliente y colores vibrantes gracias a la tecnología Crystal Display, que optimiza cada tonalidad para que el contenido cobre vida.

Su diseño elegante y minimalista se adapta a cualquier espacio, convirtiéndose en el centro de entretenimiento ideal. Este modelo integra el sistema Smart TV con Tizen, que facilita el acceso a aplicaciones de streaming, navegación en internet y control por voz, brindando una experiencia intuitiva para toda la familia.

Además, incluye un potente procesador que mejora la calidad de imagen en tiempo real y ofrece movimientos fluidos, perfecto para deportes, películas o videojuegos. Con el Samsung UN98DU9000, la sala se transforma en una pantalla gigante e inmersiva, capaz de reunir a todos alrededor del mejor entretenimiento.

