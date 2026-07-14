¿Por qué Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificadas para el 2030? Unas extrañas eliminatorias

El nuevo proceso comenzaría en 2027 y conservaría el sistema de todos contra todos, aunque con solo siete selecciones luchando por cuatro cupos para la Copa

Las próximas Eliminatorias de la Conmebol tendrán un desarrollo distinto al conocido durante las últimas décadas. La clasificación anticipada de Argentina, Uruguay y Paraguay, como anfitriones de la cita orbital de 2030, obligará a reorganizar el sistema de competencia para las diez selecciones del continente y reducirá el número de equipos que realmente estarán peleando por un cupo.

El cambio responde a la organización especial del torneo de 2030, cuya sede principal estará repartida entre España, Marruecos y Portugal, mientras que los tres países sudamericanos recibirán los encuentros inaugurales como parte de la conmemoración de los 100 años del primer campeonato disputado en Uruguay.

Cómo serán las Eliminatorias sudamericanas rumbo al 2030

Aunque ya tendrían asegurada su presencia en la fase final, Argentina, Uruguay y Paraguay sí disputarían las Eliminatorias. El objetivo no sería conseguir la clasificación, sino mantener competencia oficial durante el ciclo mundialista y completar el calendario internacional.

De esta manera, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela serían las siete selecciones que competirían directamente por los cupos disponibles. Según lo explicado por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el formato mantendría la disputa deportiva sin excluir a los anfitriones de la actividad oficial.

En ese escenario, las siete selecciones restantes pelearían por tres clasificaciones directas y un lugar en el repechaje intercontinental, una reducción importante frente al sistema utilizado en el proceso clasificatorio anterior.

Menos equipos en la pelea y un calendario similar al habitual

La intención es que las Eliminatorias conserven el esquema de todos contra todos, pese a que tres participantes ya tengan garantizada su presencia en el torneo de 2030. Así, cada selección mantendría una programación continua durante las fechas internacionales establecidas en el calendario.

De acuerdo con lo anticipado por Harrison, el proceso clasificatorio comenzaría en marzo de 2027, siguiendo un cronograma similar al de los ciclos anteriores y extendiéndose durante tres años hasta definir las posiciones finales de la tabla.

Además del reparto de los cupos, también se estudia la creación de una nueva competencia entre selecciones de Conmebol y UEFA una vez concluyan las Eliminatorias. La ubicación de cada país en la clasificación serviría para establecer los cruces entre ambas confederaciones y definir los compromisos internacionales posteriores.

Por ahora, la Conmebol no ha oficializado el reglamento definitivo. Sin embargo, las primeras proyecciones muestran que Sudamérica afrontará el proceso clasificatorio más atípico de su historia reciente, marcado por tres selecciones con clasificación automática y un número menor de plazas en disputa entre los demás integrantes de la confederación.

⚠️🌎 El Presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY VAN A JUGAR LAS ELIMINATORIAS PARA EL MUNDIAL 2030 a pesar de ya estar clasificados.



🏆 Servirán como CLASIFICATORIO A UN FUTURO TORNEO CON EUROPEOS, donde se asignarán rivales… pic.twitter.com/PzgjIXB6Xu — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de On Vacation, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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