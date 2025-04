¿Cómo hicieron Netflix, De la Espriella y Sancho BBDO para poner a Medusa en el top 10 de 81 países?

.Publicidad.

Hace poco más de un mes, un video publicado en las redes sociales de Abelardo de la Espriella le dio la vuelta al mundo. A pocos días de que se estrenara Medusa, la megaproducción de Netflix protagonizada por Manolo Cardona, el abogado anunció que iba a acudir a todas las instancias legales posibles para evitar que la serie saliera a la luz porque no iba a permitir que se “mancillara el nombre de una importante familia barranquillera”.

Esto inmediatamente generó una ola de reacciones que pusieron a Medusa en la primera posición de las tendencias en redes sociales en el país. Todos se comenzaron a preguntar de qué familia se podía tratar y, aunque De la Espriella no mencionó ningún nombre en particular, se dio por hecho de que se trataba del clan Char, el más poderoso de la Costa Caribe.

Entre los que reaccionaron se encontraron incluso algunos personajes importantes de la política colombiana, pero principalmente representantes de la izquierda, orilla política contraria a la del abogado barranquillero. Un ejemplo fue la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, quien, como muchos, aseguró que se la iba a ver solo por llevarle la contraria.

No me quería ver Medusa hasta que Abelardo de la Espriella dijo que no se puede verla.

Esperando estreno 🍿🍾 — Diana Osorio (@diamaov) February 27, 2025

Sin embargo, lo que no se esperaban es que eso fuera exactamente lo que buscaba De la Espriella, ya que no pasó mucho tiempo antes de que el mundo se diera cuenta de que todo se trataba de una estrategia de publicidad. Medusa es enteramente ficción y no habla de ninguna poderosa familia en particular, pero, para entonces ya la serie estaba ocupando el primer puesto en el ranking global de las más vistas de Netflix.

Detrás de este “engaño”, además de Netflix y del propio abogado, estuvo la agencia de publicidad Sancho BBDO

Perteneciente al Grupo Sancho y a la red global BBDO, esta agencia es una de las más importantes del país y de la región. Esta compañía ha trabajado con innumerables marcas en el país como es el caso de Refisal o Frisby, sacando adelante importantes estrategias que las posicionaron más de lo que ya estaban. Un caso reciente fue el de “Subidos en el bus”, la gran estrategia de Colombiana protagonizada por el técnico de la selección, Néstor Lorenzo.

No obstante, De la Espriella aseguró que la mente detrás de la campaña fue él, puesto que originalmente le propusieron una estrategia mucho más suave. Él, consciente del rechazo que genera entre las personas de izquierda y a sabiendas de que Colombia es “un país chismoso”, supo que el camino correcto era el que terminó tomando y tuvo razón, ya que la serie tuvo éxito y él facturó de lo lindo como bien lo dijo en este video: “si los zurdos supieran todo el billete que me pagaron”.