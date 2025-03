Los millones que facturaron Abelardo De La Espriella y Netflix engañando a petristas

.Publicidad.

Hace unas semanas Abelardo De La Espriella logró engañar a más de uno después de que publicara un video sobre Medusa, el nuevo estreno de Netflix asegurando que no permitiría, bajo ninguna condición, que esta serie fuera publicada por la plataforma de streaming ya que contaría el drama y los secretos de una de las familias más poderosas del Caribe colombiano. Y aunque el abogado De La Espriella no dijo a cual familia estaba defendiendo, se empezó a rumorar que Netflix contaría la historia de la familia Char.

El abogado aseguraba que Netflix está mancillando el buen nombre de una familia importante de Barranquilla. Incluso, en el video afirmó: "He hecho bajar las vallas que han puesto en todo el país y haré lo propio con los contenidos en las redes sociales". Así mismo, agregó que "Medusa no va y haré lo que sea necesario para detenerla". Y los más engañado fueron los petristas que dijeron que era preocupante que el abogado lograra que una serie se cancelara antes de su estreno.

Todo se trataba de una campaña de marketing. La senadora María José Pizarro publicó un mensaje en Twitter en el que preguntaba "¿Por qué el uribismo querrá censurar esta serie? ¿Qué tendrá Medusa los pone tan nerviosos". No fue la única congresista, el senador Alex Flórez también se pronunció y dijo que esperaba que fuera estrenada Medusa para ver los secretarios de los Char.

Diana Osorio, la esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, declaró también "No me quería ver Medusa hasta que Abelardo de la Espriella que no se puede verla". Se le sumó Gonzalo Guillén quien dijo que "Ningún colombiano puede perderse Medusa, la gran serie inspirada en la putrefacción de Barranquilla".