Trump anuncia que el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, murió en los bombardeos

El presidente confirmó la muerte en su red social, tras los ataques que destruyeron el complejo del gobierno en Teherán. ¿Qué sigue ahora?

Estados Unidos e Israel lanzaron una ola de bombardeos en Irán este sábado por la mañana. Las sirenas siguieron sonando esta tarde en Teherán, la capital, frente a una nueva serie de misiles israelíes.

"Furia Épica" es el nombre que Estados Unidos dió a esta operación cuyo objetivo es terminar con el programa nuclear de Irán y provocar el cambio de régimen en ese país, según las palabras del propio presidente Donald Trump.

“El poder de su libertad está en sus manos”, dijo Trump en una rueda de prensa esta mañana. Este añadió: “Cuando hayamos acabado, depongan a su Gobierno. El poder es de ustedes. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.

Donald Trump anuncia la muerte del ayatolá Alí Jameneí

El presidente Trump afirmó horas después que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos. "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró a los medios de comunicación en la mañana del sábado tras los primeros ataques que hay "muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo".

A lo largo del día los medios israelíes afirmaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian figuraban entre los blancos del ataque.

Aún así, no hay todavía ninguna confirmación de medios oficiales iraníes. "Que yo sepa" el ayatolá Jamenei está vivo y "todos los oficiales de alto rango están vivos", declaró a la cadena NBC el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a una "una desescalada".

Al menos 201 muertos y 747 heridos en Irán

Por ahora la operación Furia Épica dejo 201 muertos y por lo menos 747 heridos en Irán según cifiras de la media luna roja.

Uno de los ataques en Irán alcanzó un colegio en el sur del país, dejando al menos 85 muertos, informó el poder judicial iraní.

Las autoridades iraníes ya se han pronunciado al respecto. El presidente del país calificó el ataque de "salvajada" y el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Ali Larijani, afirmó que Teherán dará una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel por sus bombardeos a la república islámica.

Por el momento, Irán ha lanzado ataques aéreos a Israel y países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar y Baréin; pero EE UU ya ha respondido que no hay víctimas nacionales tras los bombardeos y que sus instalaciones apenas sufrieron "daños mínimos" en la respuesta militar de Teherán.

El ejército estadounidense informó que durante los ataques, empleó por primera vez drones de un solo uso, un tipo de tecnología militar que ha cobrado protagonismo en la guerra entre Ucrania y Rusia.

El frente israelí tampoco ha sufrido daños graves, según las autoridades de Tel Aviv. Los servicios de rescate israelíes anunciaron que dos personas resultaron heridas por la caída de escombros causado por los ataques de Teherá. En total, la cifra de heridos leves aumenta a 89, según el Magen David Adom (MDA), equivalente israelí de la Cruz Roja.

Irán cierra el estrecho de Ormuz

Los ataques, además de causar victimas, ya están teniendo impacto en el comercio mundial con el cierre del estrecho de Ormuz; por donde circula alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Irán emitió una advertencia a la navegación por ese estrecho, lo que hace esperar un fuerte salto en los precios del crudo.

Ademas frente a nuevos posibles ataques el Gobierno iraní pidió a la población que abandone la capital, Teherán.

La escalada del conflicto ha provocado una ola de reacciones internacionales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que su Gobierno no fue informado del ataque y que Francia no tuvo ninguna participación en los bombardeos.

Aviones británicos si estuvieron involucrado en “operaciones defensivas” en Oriente Medio, afirmo el primer ministro Keir Starmer, pero agregó que Reino Unido no tuvo un rol en los ataques contra Irán.

En America Latina, el Gobierno de Venezuela condenó los ataques contra Irán, así como las represalias por parte del régimen islámico. Caracas ha sido un aliado de Teherán, pero la captura de Maduro por parte de Washington en enero está poniendo a prueba sus relaciones diplomáticas.

Brasil también condeno los ataques y pidió evitar una escalada, mientras que Argentina elevó el nivel de seguridad a "alto". El país señala a Irán y al Hezbolá como responsables del atentado contra la mutual judía AMIA, en 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.

