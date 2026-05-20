- Las horas de horror que vivió Yulixa Tolosa por querer transformar su cuerpo con una cirugía plástica

Salió agonizando del centro ilegal en el barrio Venecia de Bogotá, la mala intervención le ocasionó la muerte, abandonaron su cuerpo y los responsables huyeron

Cuando los investigadores de criminalística llegaron a la vereda La Naveta, en el kilómetro 46 de la vía entre Apulo y Anapoima, ya sabían más o menos dónde buscar. Dos hombres capturados días antes les habían dado coordenadas suficientes. Lo que encontraron el martes 19 de mayo, a un costado de la carretera, entre la vegetación, fue el cuerpo de Yulixa Tolosa, la estilista de 52 años que había desaparecido seis días atrás después de someterse a una lipólisis láser en un centro médico de garaje en el sur de Bogotá.

Una intervención quirúrgica que no salió bien

Yulixa era oriunda de Arauca pero llevaba dos décadas en Bogotá, donde trabajaba como estilista. El miércoles 13 de mayo, sus compañeras de trabajo la acompañaron al centro estético Beauty Láser M.L., en el barrio Venecia, en Tunjuelito, sobre la Autopista Sur. El procedimiento debía durar dos horas. Duró todo el día. Cuando sus amigas lograron verla, Yulixa estaba pálida, no podía mantenerse en pie y apenas articulaba palabras. Hay una grabación de ese momento que hicieron sus amigas.

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El personal del lugar les dijo que la paciente debía quedarse en observación. Ellas se fueron. Cuando regresaron, les dijeron que Yulitxa había salido por sus propios medios. Luego les mandaron mensajes desde el celular de ella haciéndose pasar por la propia Yulixa, contándoles que iba al Hospital de Meissen. El hospital no tenía ningún registro de ella. Esa noche, las amigas denunciaron la desaparición.

Eduardo Ramos, al parecer, fue quien operó a Yulixa Tolosa, según las investigaciones no es médico en Venezuela ejercía como barbero.

Las cámaras de seguridad del centro estético habían sido arrancadas. Pero las de las calles del barrio sí funcionaban. En ellas quedó grabado el momento exacto: a las 7:24 p.m. de ese mismo día, dos hombres sacaron a Yulixa a rastras y la metieron en un Chevrolet Sonic gris, placas UCQ-340. La cargaban de los brazos porque ella no podía caminar.

Cámaras en los peajes, la clave

El recorrido de ese carro quedó documentado peaje por peaje. A las 8:53 de la noche salió de Bogotá por el corredor hacia Soacha. Pasó por el peaje San Pedro hacia Anapoima a las 9:56 y volvió a pasar por ese mismo punto a las 11:07 p.m., una hora y once minutos después, tiempo suficiente para dejar un cuerpo en la zona rural de Apulo y devolverse. El cuerpo de Yulixa estuvo ahí tirado desde el miércoles 13 de mayo hasta el martes 19, cuando las autoridades fueron a buscarlo. Siete días.

Después de abandonarla, el carro tomó la ruta contraria. Subió hacia el norte, cruzó Chía a la 1:40 de la madrugada, Sesquilé a las 2:14, Villapinzón a las 2:54. A las 7:21 a.m. del jueves 14 ya estaba en Cómbita, Boyacá, avanzando hacia Cúcuta y la frontera con Venezuela.

Beauty Láser M.L fue el lugar donde le hicieron a Yulixa Tolosa la intervención por la que perdió la vida.

Las autoridades siguieron ese rastro. El martes 19 encontraron el Sonic abandonado en Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta. Cuando llegaron a reclamarlo, aparecieron también Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, familiares de María Fernanda Delgado Hernández, la propietaria del centro estético. Los capturaron en ese momento. Los dos terminaron revelando dónde estaba Yulitxa antes de ser puestos en libertad, porque el procedimiento policial para detenerlos no fue hecho bajo los rigores de la ley.

Capturados en Venezuela sin extradición hacia Colombia

Delgado Hernández y su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, quien administraba Beauty Láser M.L., ya estaban en Venezuela. Colombia expidió una circular azul de Interpol. El Servicio de Investigación Penal venezolano los encontró en Guanare, estado Portuguesa, cuando volvían hacia territorio venezolano con sus dos hijos menores y la madre de ella. Un tercer hombre, Eduardo Ramos, quien se presentó como el cirujano que operó a Yulixa, fue capturado en Maracay, cerca de Caracas. Ramos no era médico. Era barbero.

Los cinco capturados enfrentan cargos de desaparición forzada, secuestro, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio. Las extradiciones hacia Colombia están en trámite, pero lo más seguro es que esto no se dé porque Venezuela no tiene contemplada en sus leyes la extradición de sus ciudadanos.

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