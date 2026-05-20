- El rincón escondido de Caldas que enamora con cascadas, café y paisajes infinitos

En el vasto territorio colombiano hay un sinfín de lugares por conocer, descubrir y explorar. Muchos de ellos son auténticas joyas a nivel mundial y, aunque no suelen aparecer en los listados más populares de destinos turísticos del país, guardan encantos capaces de sorprender a cualquiera. Entre ellos está “la perla del oriente”, un pueblo de Caldas que poco a poco empieza a llamar la atención de locales y extranjeros. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial este destino y por qué vale la pena conocerlo?

Vistas únicas, naturaleza hasta donde alcanza la mirada y un cielo majestuoso que adorna cada rincón del paisaje. Así es Pensilvania, uno de esos lugares donde el verde es protagonista y las montañas parecen interminables. Pero, ¿qué tan fácil es llegar y cuál es la mejor ruta para visitarlo? Le contamos más sobre este destino y las razones por las que muchos ya lo consideran uno de los rincones más encantadores de Caldas.

Pensilvania, el maravilloso pueblo de Caldas conocido como “la perla del oriente”

Miradores naturales, bosques antiguos y una tranquilidad difícil de encontrar en las grandes ciudades son algunos de los encantos de este lugar. Llegar hasta Pensilvania desde Bogotá implica un viaje largo, de aproximadamente siete horas por carretera, pero el recorrido vale la pena para descubrir esta joya escondida del oriente caldense.

Al entrar al municipio, uno de los primeros puntos que llama la atención es la Plaza de Bolívar, un espacio tranquilo donde el tiempo parece ir más despacio. Muy cerca se encuentra el templo de Nuestra Señora de los Dolores, una construcción que conserva detalles coloniales y que hace parte de la identidad histórica del municipio.

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Quien visite este pueblo de Caldas también podrá recorrer sus calles tradicionales hasta llegar a la Calle Real, considerada el principal eje comercial del municipio. Allí se encuentran negocios locales, cafés y espacios que conservan la esencia típica de los pueblos cafeteros. Además, uno de los planes más recomendados es visitar el Museo de la Colonización, donde se puede conocer parte de la historia de la región y de las familias que ayudaron a construir este territorio.

Naturaleza, café y planes para desconectarse de la rutina

Los planes naturales son otro de los grandes atractivos de Pensilvania. Uno de los lugares más emblemáticos es la Cascada del Popal, un escenario rodeado de vegetación donde el sonido del agua y la tranquilidad del entorno se convierten en el mejor escape de la rutina. También está el Centro Recreacional El Bosque, un espacio ideal para quienes buscan descansar rodeados de flora y paisajes naturales.

Cascada El Popal.

La gastronomía tampoco pasa desapercibida. Allí se puede disfrutar de un buen café de la región, reconocido por su sabor fresco y auténtico. Además, los visitantes podrán probar preparaciones típicas como el sancocho truchado y el tradicional kumis casero, sabores que complementan la experiencia de recorrer este municipio caldense.

Todo esto convierte a Pensilvania en mucho más que un simple pueblo de montaña. Su mezcla de tranquilidad, naturaleza, historia y tradición explica por qué es conocido como “la perla del oriente”, un destino ideal para quienes quieren descubrir otra cara de Caldas y escapar, aunque sea por unos días, del ritmo acelerado de la ciudad.

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