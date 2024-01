Cómo es un día de Ana María Estupiñán siendo Michelle Durango, la esposa de Rigo

.Publicidad.

Ana María Estupiñán se ha convertido en una de las actrices más queridas en el país. Esto en parte es gracias a su papel hoy en día como Michelle Durango, en la novela de Rigo. Esta producción, le ha servido bastante a la mujer para ganar un mayor reconocimiento y para consagrarse. Además de esto, la actriz ha recibido un gran cariño por parte de los televidentes de la producción. Esto ha hecho que muchos se pregunten cómo es el día a día en la vida de la mujer. Bueno, fue el mismo canal RCN quien dio a conocer un día de grabación de Ana María Estupiñán ¿será muy terrible o es toda una recocha?

Así es un día de Ana María Estupiñán como Michelle Durango en la novela de Rigo

Todo empieza en su camerino o un camper, donde la actriz se cambia, un espacio amplio, que cuenta con cocina incluída. De allí, la mujer salta hasta el lugar en el cual es maquillada. Esto es todo un reto, para cada escena, debe escoger el maquillaje indicado para que le de vida a Michelle Durango. Allí hay un grupo de personas que están al tanto de Ana María Estupiñán. Tras dejar a la actriz como la esposa del ciclista, la mujer pasa a grabar las respectivas escenas. En el video, las tomas que se grabaron fueron en la casa de los Durango, donde se ruedan varias partes de la novela de Rigo.

..Publicidad..

|Le puede interesar Los problemas por los que casi no pueden hacer la novela de Rigo, no tenían protagonista

...Publicidad...

Según contó la actriz, suelen recibir los libretos la noche previa. Es por eso que ella acostumbra a estudiar sus intervenciones entre escenas. Para hacerlo, va con una tablet de arriba para abajo, parece que no le falta en ninguna grabación. Además, la actriz de la novela de Rigo, comentó que tras el almuerzo, procura dormir. Claro que esto no es de todos los días, pues en otras ocasiones debe adelantar capítulos y leer estos. Un trabajo que aunque en parte es divertido, es también muy demandante y exigente. Una ardua labor que no todo el mundo tiene la manera para hacer y menos con el amor de Ana María Estupiñán.

....Publicidad....

Sin duda alguna, ser el o la protagonista de cada historia es todo un cuento y un trabajo único. Aunque Ana María Estupiñán lo hace ver de manera única y muy agradable. Algo que seguramente también sucederá con los demás actores de la novela de Rigo, del canal RCN.

Vea también: