El outlet en Bogotá para conseguir prendas por menos de $20 mil, ideal para adelantar los regalos navideños

Bogotá ya encendió motores. Las luces, las vitrinas decoradas y el ambiente festivo anuncian que se acerca el fin de año, una temporada que muchas tiendas aprovechan para rematar inventarios con promociones irresistibles. Pero, entre tanta oferta, encontrar el lugar ideal —donde se combine buena calidad, precios justos y variedad— puede ser una tarea titánica en una ciudad tan grande como la capital. Sin embargo, hay un punto que está ganando fama entre los cazadores de descuentos: un outlet en Bogotá de una reconocida marca nacional que cambió de nombre hace poco, y donde se pueden encontrar prendas a precios difíciles de creer. Se trata del outlet de Ostu, una tienda que conserva el espíritu de su antecesora, pero con un aire más moderno y juvenil.

Puente Aranda, el lugar donde está el outlet en Bogotá con precios que sorprenden

Durante años, Facol fue una de las marcas más populares entre los colombianos por su ropa cómoda y asequible. Pero a finales de 2023, el Grupo Pash anunció una renovación completa: Facol se transformó en Ostu, una marca con un enfoque más fresco, urbano y juvenil, sin dejar de lado su promesa de ofrecer buena calidad a precios bajos.

Desde entonces, Ostu ha crecido a pasos agigantados. Ha abierto nuevas tiendas, modernizado sus diseños y fortalecido su presencia en diferentes ciudades del país. En Bogotá, además de sus locales en centros comerciales, la marca cuenta con un outlet exclusivo que se ha convertido en un pequeño tesoro para quienes buscan renovar su clóset sin vaciar el bolsillo.

Aunque antes era el outlet de Facol, ahora de Ostu. Foto: Google Maps.

El punto está ubicado en la Carrera 60 #12-39, en la localidad de Puente Aranda, un sector tradicionalmente comercial y de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad. Al entrar, los visitantes se encuentran con estanterías repletas de ropa para todos los gustos y estilos: camisetas, pantalones, chaquetas, zapatos y accesorios.

Las promociones son el principal atractivo. Camisetas para mujer desde $19.900, pólos para hombre por $34.900 y tenis desde $69.900 son algunas de las ofertas que hacen de este lugar una parada obligada para quienes quieren aprovechar los descuentos de fin de año.

Pero no todo se limita a precios bajos. El outlet también lanza campañas especiales, como la promoción de pague 4 y lleve 5, que permite armar un pequeño guardarropa sin gastar demasiado. Eso sí, como en todo outlet, lo ideal es recorrer con calma los pasillos, revisar tallas y aprovechar las oportunidades que surgen en cada rincón.

Con la temporada navideña en puerta, el outlet de Ostu en Puente Aranda se consolida como uno de los lugares más recomendados para encontrar ropa buena, bonita y barata. Una opción perfecta para adelantar los regalos o renovar el clóset sin que el bolsillo se resienta.

