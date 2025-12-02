Así es como los colombianos podrán sacar la visa para EE.UU. en Panamá para ir al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá fue designada como sede consular de apoyo para el Mundial 2026, ayudando a los colombianos a sacar su visa.

La fiebre mundialista ya comienza a sentirse entre los hinchas colombianos que sueñan con ver en vivo la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. A un año del inicio del torneo, la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá anunció que será la sección consular de apoyo para los colombianos que quieran tramitar la visa B1/B2 y así agilizar el proceso ante la alta demanda prevista.

A partir de este 1 de diciembre de 2025, los ciudadanos colombianos podrán solicitar su visa de visitante directamente en la sede diplomática estadounidense en Panamá, una alternativa que busca descongestionar los tiempos de espera en Bogotá y ofrecer una opción más rápida para quienes planean viajar al Mundial.

¿Por qué Panamá?

La designación surge ante el aumento proyectado en solicitudes, especialmente de aficionados que viajarán a Estados Unidos, donde se disputará la mayor parte del torneo.

Aunque los requisitos siguen siendo los mismos, el trámite cambia de ubicación: ahora deberá hacerse de manera exclusivamente presencial en Panamá, lo que implica planear viaje, alojamiento y logística adicional.

Paso a paso para solicitar la visa en Panamá

Crear una cuenta en el sistema oficial de citas

El proceso inicia en la plataforma de programación de entrevistas: https://ais.usvisa-info.com/es-pa/niv. Allí el solicitante debe registrarse, ingresar sus datos personales y asociar su pasaporte colombiano vigente. Pagar la tarifa de solicitud

Es fundamental tener en cuenta que los pagos realizados en Colombia no son válidos en el sistema panameño. El monto debe cancelarse desde Panamá, ya sea con tarjeta de crédito emitida allá o por los medios habilitados localmente. Agendar la cita presencial

Tras el pago, el solicitante podrá escoger fecha y hora para la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá. Durante este paso también debe seleccionar una dirección en Panamá donde, en caso de aprobación, se entregará el pasaporte con la visa estampada. Viajar a Ciudad de Panamá

Para presentarse a la entrevista, el trámite exige presencia física. El día de la cita, el solicitante deberá llevar su pasaporte colombiano, el formulario completo y los documentos de soporte habituales (pruebas de solvencia, vínculos familiares o laborales, itinerarios tentativos, entre otros). Recoger el pasaporte

Si la visa es aprobada, el documento se enviará únicamente a la dirección panameña seleccionada. No habrá entregas en Colombia, lo que obliga a coordinar la estadía o contar con un contacto que pueda recibir el pasaporte y reenviarlo.

¿Conviene tramitar la visa en Panamá?

Para muchos hinchas, esta alternativa puede traducirse en tiempos más cortos comparados con la agenda en Bogotá. Sin embargo, también implica nuevos gastos: viaje, alojamiento, transporte interno y el tiempo requerido para completar el trámite.

Aun así, para quienes ya están preparando su ruta mundialista, el proceso podría ser una oportunidad para asegurar a tiempo el documento indispensable para ingresar a Estados Unidos y Canadá. México, por su parte, no exige visa a los colombianos, por lo que quienes planeen ver partidos exclusivamente allí no necesitarán este trámite.

Recomendaciones finales

Agendar la cita con meses de anticipación , especialmente en la transición entre 2025 y 2026, cuando la demanda será más alta.

, especialmente en la transición entre 2025 y 2026, cuando la demanda será más alta. Verificar que el pasaporte tenga vigencia suficiente .

. Preparar con antelación las pruebas de arraigo y solvencia económica.

Planear la logística del viaje a Panamá, ya que el proceso requiere al menos dos desplazamientos: uno para la entrevista y otro para recibir el pasaporte si no se permanece en el país.

Con esta nueva ruta consular, los colombianos que sueñan con el Mundial tienen una vía adicional para gestionar su visa y acercarse un poco más a la cita deportiva más grande del planeta.

