Cinco futbolistas que se enredaron con el narcotráfico y varios terminaron presos

A los 47 años, Jhon Viáfara volvió a pisar suelo colombiano luego de seis años en una prisión de Estados Unidos por narcotráfico. Su regreso, confirmado por autoridades migratorias tras arribar en la madrugada a Bogotá, cerró un capítulo judicial que comenzó con su captura en 2019 y su extradición en 2020. El campeón de la Copa Libertadores de 2004 pasó de los estadios a una celda federal en Texas, condenado por delitos relacionados con el tráfico de cocaína.

La investigación en su contra lo vinculó con una red que, según expedientes judiciales, operó entre 2008 y 2018 enviando cargamentos desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y, posteriormente, a territorio estadounidense. Las autoridades señalaron el uso de lanchas rápidas y semisumergibles, así como contactos con estructuras ligadas al Clan del Golfo. En 2021 fue sentenciado a 12 años de prisión por un tribunal federal en Texas, aunque recuperó la libertad antes de cumplir la totalidad de la pena por redención de condena.

Higuita y su “error” con la justicia

El caso de Viáfara no fue el primero en sacudir al fútbol colombiano en medio del contexto del narcotráfico. Décadas atrás, René Higuita, arquero emblemático de la Selección Colombia, estuvo privado de la libertad durante nueve meses entre 1993 y 1994. La Fiscalía lo acusó de intermediar en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina Yepes, señalado por lavar dinero del Cartel de Medellín. Higuita fue procesado por enriquecimiento ilícito e intermediación, cargos que siempre negó.

El guardameta permaneció detenido hasta enero de 1994. Años más tarde, el Consejo de Estado determinó que su detención había sido injusta y ordenó una indemnización equivalente a 16.000 dólares. El alto tribunal concluyó que no se probó un detrimento patrimonial tras su paso por la cárcel y que su imagen pública no se desplomó durante ese periodo.

La “costosa” inversión de Freddy Rincón

Otro nombre que apareció en investigaciones judiciales fue el de Freddy Rincón. En 2008 fue capturado en Brasil dentro de una indagación por presunto lavado de activos. Las autoridades pusieron bajo la lupa una inversión en la empresa Nautipesca, en Panamá, vinculada al narcotraficante Pablo Rayo Montaño. Rincón estuvo cuatro meses detenido mientras avanzaban los interrogatorios y la cooperación judicial internacional.

El proceso se extendió durante varios años y en 2016 fue absuelto. La justicia concluyó que no se acreditaron vínculos directos con actividades relacionadas con el narcotráfico. Cabe recordar que el futbolista que anotó el mítico empate (1-1) contra Alemania en el Mundial de 1990, falleció en 2022 víctima de un accidente de tránsito en Cali.

‘El Pipa’ y sus líos con la justicia europea

Más reciente fue el caso de Anthony ‘El Pipa’ de Ávila, histórico delantero del América de Cali. En septiembre de 2021 fue capturado en Italia tras hacerse efectiva una orden judicial relacionada con una investigación iniciada en 2001 por tráfico internacional de drogas. Las autoridades italianas lo señalaron de integrar una estructura que importaba cargamentos desde Países Bajos para distribuirlos en Europa. En 2021 fue condenado a 12 años de prisión sin beneficios de reducción de pena.

De Ávila fue recluido en la prisión de Poggioreale, en Nápoles, centro penitenciario con capacidad para 1.680 internos que, según informes de organizaciones civiles, alberga cerca del doble. Reportes divulgados en 2025 describieron hacinamiento, denuncias por maltratos y la existencia de un área de aislamiento conocida como “Sala Cero”. La familia del exdelantero ha buscado gestiones diplomáticas para que pueda cumplir la pena por narcotráfico en Colombia, aunque hasta ahora no se ha concretado ningún traslado.

La hoja de vida criminal de Diego León Osorio

Por último, a esa cadena de expedientes se sumó el de Diego León Osorio, exdefensor de la Selección Colombia en los años noventa. En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la condena a ocho años de prisión en su contra por tráfico de estupefacientes. Osorio fue capturado en flagrancia el 13 de abril de 2023 en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, minutos antes de abordar un vuelo con destino a Madrid.

Según la Fiscalía, en la revisión de su equipaje fueron hallados cerca de dos kilos de cocaína ocultos en las plantillas de cuatro pares de tenis. En primera instancia fue sentenciado el 21 de mayo, decisión que su defensa apeló sin éxito. La confirmación del fallo dejó en firme la pena privativa de la libertad.

No era la primera vez que su nombre aparecía en expedientes por narcotráfico: en 2016 fue detenido en el mismo aeropuerto y, tres años después, condenado por tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes. Además, en 2002, habría negociado 40 kilos de cocaína con agentes encubiertos de la DEA en Miami, según registros judiciales de la época.

